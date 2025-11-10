Kultūros viceministre tapo trakietė Renata Kurmin

Iš kairės: Renata Kurmin, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Anna Kuznecovienė. Kultūros ministerijos nuotr.
Darbą Kultūros ministerijoje pradėjo keli viceministrai, tarp jų – trakietė Renata Kurmin. Viceministrus į pareigas paskyrė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, einanti kultūros ministro pareigas, kol bus paskirtas naujas kultūros ministras.
Trakų rajone gimusi ir šiuo metu gyvenanti Renata Kurmin, kuruos atminties institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų), nematerialiojo kultūros paveldo, regioninės kultūros politikos ir mėgėjų meno sritis.
R. Kurmin yra įgijusi edukologijos bakalauro laipsnį (socialinė pedagogika ir žurnalistikos specializacija) Vilniaus pedagoginiame universitete bei pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos edukologijos institute. Iki šio paskyrimo ji dirbo Asociacijos Trakų krašto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialiste ir projektų vadove, anksčiau ėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistės pareigas. Naujoji viceministrė turi ilgametę patirtį projektų administravimo, komunikacijos, kultūros renginių koordinavimo bei bendradarbiavimo su kultūros įstaigomis ir vietos bendruomenėmis srityse.
Kultūros ministerijos ir „Trakų žemės“ inform.