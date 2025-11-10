Kultūros viceministre tapo trakietė Renata Kurmin

Parašyta: 2025-11-10 | Kategorija: Kultūra, Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Trakai |

Iš kairės: Renata Kurmin, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, Anna Kuznecovienė. Kultūros ministerijos nuotr.

Darbą Kultūros ministerijoje pradėjo keli viceministrai, tarp jų – trakietė Renata Kurmin. Viceministrus į pareigas paskyrė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, einanti kultūros ministro pareigas, kol bus paskirtas naujas kultūros ministras.

Trakų rajone gimusi ir šiuo metu gyvenanti Renata Kurmin, kuruos atminties institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų), nematerialiojo kultūros paveldo, regioninės kultūros politikos ir mėgėjų meno sritis.

R. Kurmin yra įgijusi edukologijos bakalauro laipsnį (socialinė pedagogika ir žurnalistikos specializacija) Vilniaus pedagoginiame universitete bei pedagogikos bakalauro laipsnį Lietuvos edukologijos institute. Iki šio paskyrimo ji dirbo Asociacijos Trakų krašto vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialiste ir projektų vadove, anksčiau ėjo Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus specialistės pareigas. Naujoji viceministrė turi ilgametę patirtį projektų administravimo, komunikacijos, kultūros renginių koordinavimo bei bendradarbiavimo su kultūros įstaigomis ir vietos bendruomenėmis srityse.

Kultūros ministerijos ir „Trakų žemės“ inform. 


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Konkursas – puošk ir gražink Trakų kraštą!
Sukurkime kalėdinę nuotaiką Trakų mieste
Meras gyventojų lauks Rūdiškėse
Baigiamoji turizmo saugumo projekto konferencija Baigiamoji turizmo saugumo projekto konferencija

Renginiai

Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) prezidento rinkimuose dalyvaus du kandidatai
Pergalingas tinklininkių startas
Kviečia į žygį „Judėk su šauliu“: proga pasimatuoti šaulystę
Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur

Kultūra

Kultūros viceministre tapo trakietė Renata Kurmin
Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur Joana Giedraitytė: kultūra turi būti visur
Paskaita „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“ Paskaita „Džiazas ir kiti muzikos stiliai“
Konkursas – puošk ir gražink Trakų kraštą!

Sveikata

Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informuoja
Alerginė sloga – ne tik pavasario bėda: kodėl čiaudome ir čiaudome?
Baimės ir ligų nešėjai: ar tarakonus namuose pakanka naikinti viename bute, ar reikia imtis veiksmų visame name?
Gydytoja įspėja: peršalus griebtis antibiotikų – didelė klaida
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos