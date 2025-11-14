Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos: vyksta kandidatų teikimas

Trakai istoriškai, kultūriškai ir netgi politiškai neatsiejami nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto (1392–1430), kuris paliko gilų pėdsaką šalies istorijoje. Trakų rajono savivaldybė 2007 metais įsteigė labiausiai kraštui nusipelniusiems žmonėms specialų apdovanojimą, kurį simbolizuoja trijų laipsnių Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija. Nominacijos tradiciškai įteikiamos Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Vasario 16-ąją.
Šis prestižinis apdovanojimas skiriamas už geriausius pasiekimus dešimtyje sričių:
- už verslo subjektų vystymą, darbo vietų kūrimą, rajono gyventojų užimtumo didinimą;
- žemės ūkio pasiekimus ir kaimo plėtrą;
- švietimo naujovių diegimą ugdymo procese ir aktyvią, kūrybingą pedagoginę veiklą;
- bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą;
- socialinės infrastruktūros vystymą (socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, žmonių su negalia socialinė integraciją, socialinės paramos teikimą ir t.t.);
- sveikatos apsaugos plėtrą;
- sėkmingą nevyriausybinių organizacijų ir piliečių bendradarbiavimą su savivaldybės institucijomis bei aplinkos kokybės gerinimą;
- fizinio aktyvumo ir sporto plėtrą;
- turizmo paslaugų plėtrą;
- kitą visuomeninę veiklą.
Kviečiame Trakų rajono įmones, įstaigas, nevyriausybines organizacijas, bendruomenes bei visus gyventojus aktyviai siūlyti asmenis, kurie už savo nuopelnus Trakų kraštui yra verti Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos.
Pateikti savo siūlomo kandidato duomenis galite užpildę anketą. Užpildytos anketos su lydraščiu iki skelbime nurodyto termino pabaigos Savivaldybei teikiamos elektroniniu paštu dokumentai@trakai.lt arba pristatomos ir užregistruojamos Savivaldybės priimamajame (Trakų rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai).
Kandidatus galite siūlyti iki 2026 m. sausio 9 d.
Kandidatūras vertins Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijų vertinimo ir suteikimo darbo grupė.
Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Trakų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrių el. paštu gabija.zdebskyte@trakai.lt, tel. (0 528) 50 480.
Anketa
Trakų rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo skyriaus informacija