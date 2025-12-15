Kūrybinės dirbtuvės dėl Vytauto g. projekto

Vytauto g. Trakuose
Kūrybinių dirbtuvių tikslas – aptarti esamą situaciją ir problematiką, kartu suformuoti bendrą Vytauto gatvės atnaujinimo viziją. Šiuo metu yra rengiami projektiniai pasiūlymai, todėl būtent šiame etape ypač svarbu įsiklausyti į poreikius, lūkesčius bei idėjas ir bandyti tai suderinti. Jūsų įžvalgos ir pasiūlymai prisidės prie kokybiško, saugaus ir visiems patogaus susisiekimo sprendinių formavimo. Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai turės galimybę tiesiogiai teikti pastabas ir pasiūlymus dėl planuojamų sprendinių Trakų rajono savivaldybės atstovams bei projektuotojams, užduoti klausimus ir aktyviai dalyvauti sprendimų paieškoje.
Kūrybinės dirbtuvės vyks:
2025 m. gruodžio 18 d. 16.00 val.
Trakų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.