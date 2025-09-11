Kūrybinių darbų konkursas moksleiviams

Moksleiviai kviečiami dalyvauti pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ kūrybinių darbų konkurse. Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti 2024-2025 mokslo metų programos dalyviai.
Įgyvendinant šią programą, jos dalyviams buvo organizuojamos pažintinės pamokos, edukaciniai renginiai, išvykos į akvakultūros ar žuvivaisos ūkį bei žuvininkystės profesinio mokymo įstaigą.
Baigiantis programos įgyvendinimui, visi dalyviai kviečiami dalyvauti kūrybinių darbų konkurse, kurio metu bus galima laimėti Žemės ūkio ministerijos ir Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos įsteigtus prizus.
Konkurse gali dalyvauti tik 2024-2025 mokslo metų programos dalyviai (1–4 ir 5–8 klasių mokinių grupės).
Konkursas organizuojamas vadovaujantis pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvių kūrybinių darbų konkurso organizavimo nuostatais, kuriuos galite rasti čia.
Kaip dalyvauti konkurse?
Konkurso dalyviai užpildo paraišką (nuostatų 1 priedas), sutikimą dėl asmens duomenų apsaugos (nuostatų 2 priedas) ir parengia kūrybinį darbą pagal vieną, kelias arba visas pasirinktas kūrybinių darbų temas.
Konkursui galima teikti kūrybinius darbus pagal šias temas:
⦁ mityba ir maisto ruošimas (pvz., mokyklos gurmaniško valgiaraščio ar sveikos mitybos valgiaraščio parengimas, atliktas tyrimas apie santykinę įvairių maisto medžiagų, esančių akvakultūros produktuose, naudą ir pan.);
⦁ komunikacija (pvz., žurnalistinės kampanijos, siekiant skatinti akvakultūros produktų vartojimą, interviu su akvakultūros ūkių darbuotojais, vietos žmonėmis ir pan.);
⦁ mokslas ir technologijos (technologinės idėjos, kurias galima panaudoti siekiant žuvų auginimo procesus padaryti efektyvesnius, pvz., idėjos dėl žuvų šėrimo, žuvų auginimo sąlygų, ligų prevencijos ir pan.);
⦁ menas (pvz., vaizduojamoji medžiaga, skirta populiarinti akvakultūros produktus, ir pan.).
SVARBU: kiekvienas kūrybinis darbas atskirai gali būti pateiktas tik pagal vieną temą. Programos dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną kūrybinį darbą kiekvienai temai.
Paraiškos priimamos nuo š. m. rugsėjo 9 d. iki spalio 1 d.
Užpildyta paraiška (su priedais) ir parengtas kūrybinis darbas siunčiami el. paštu zuvininkyste@zua.lt arba pristatoma į agentūrą adresu Gedimino pr. 19, Vilnius.
Daugiau informacijos apie konkursą tel. +370 613 42038 arba el. paštu zuvininkyste@zua.lt.
ŽUM inform.