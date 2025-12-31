Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite

Rūdiškių bibliotekoje apsilankė rašytoja Lina Matiukaitė
Loreta Masienė, Trakų viešosios bibliotekos Rūdiškių padalinio vyresnioji bibliotekininkė, www.traku-zeme.lt
Gruodžio 19 d. Rūdiškių bibliotekoje apsilankė rašytoja Lina Matiukaitė, vaikų pamėgtų knygų „Miesto detektyvas“, „Ką žmonės dirba visą dieną“, „Skaičių pasakos“, „Netvarkos nykštukas kosmoso platybėse“ ir kt. autorė. Tai – antrasis rašytojos vizitas mūsų bibliotekoje – pirmasis įvyko prieš aštuonerius metus. Tačiau, regis, niekas nepasikeitė – tokios pačios vaikų emocijos, ta pati rašytojos šypsena ir džiaugsmas bendrauti, dalytis kūryba, žaisti ir mokytis vieniems iš kitų.
Su rašytoja susitikti atėjo Rūdiškių gimnazijos pirmokai su mokytoja Filomena Grambiene ir mokinio padėjėja Inesa Audeniene. Vaikai klausė, kiek laiko rašytoja Lina važiavo pas mus iš Rokiškio? Linai atsakius, kad 3 valandas, mokinukai paguodė, kad jie taip pat ilgai keliavo iš gimnazijos ir spėjo pavargti. Bet visas nuovargis išgaravo, kai rašytoja pradėjo pasakoti vaikams, kaip rašomos knygos, davė įdomių užduočių ir dovanų, klausė ir skatino klausti, kalbėjosi ir žaidė kartu.
Ir Linos Matiukaitės knygos vaikams, ir jos bendravimas su mažaisiais, ir visa kūrybinė veikla rodo, kad ji yra atradusi savo kelią – rašytojos. Po studijų Vilniaus universitete Lina dirbo Europos Parlamente, tačiau su buvusia bendraklase Ieva Kiliene išleido savo pirmąją knygą – skaičių pasaką „Jei Mėnulis būtų nulis“ – ir suprato, kad kūrybinė veikla yra tai, ką ji iš tikrųjų norėtų daryti. Įdomios istorijos yra didžioji rašytojos meilė.
Ačiū, kad rašytoja pasidalijo jomis ir su mumis.