Kviečia atrasti Lietuvos gamtai draugiškas dovanas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Baltijos aplinkos forumas kviečia didžiosioms metų šventėms ruoštis atsakingai – rinktis aplinkai draugiškas kalėdines dovanas. Platus jų asortimentas lauks jau rytoj – gruodžio 9-ąją Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre vyksiančioje mugėje. Joje apsilankiusieji galės taip pat nemokamai aplankyti centro ekspoziciją apie Lietuvos saugomas teritorijas.
„Kviečiame vilniečius ir miesto svečius atrasti smulkių verslų gaminius, kuriems buvo suteiktas saugomų teritorijų produkto ženklas. Šis ženklas suteikiamas tiems gamintojams, kurių veikla prisideda prie saugomų teritorijų tikslų įgyvendinimo, skatina kultūrinio ir gamtinio paveldo pažinimą, tradicinių amatų ar kultūrinių vertybių tąsą“, – sako Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktorė dr. Agnė Jasinavičiūtė-Trakimienė.
Saugomų teritorijų prekės ženklas vienija daugiau nei 200 verslų
Saugomų teritorijų produkto ženklas – „paukštė” – buvo sukurtas 2013 m. Daugiau nei dešimtmetį kiekviena Lietuvos saugoma teritorija šį ženklą, specialios komisijos sprendimu, gali suteikti išskirtiniams tos vietovės produktams ir paslaugoms. Tai – darnūs produktai ir paslaugos, kurie ne tik saugo vietos gamtą ir puoselėja kultūrą, bet ir prisideda prie tos teritorijos gerovės bei klestėjimo. Dažnai šie gaminiai reprezentuoja etnografinį regioną, kuriame yra gaminami.
Šiuo metu Lietuvoje skaičiuojama virš 200 saugomų teritorijų ženklo turėtojų. Gruodžio 9 d. 16-19 val. Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre (Antakalnio g. 25, Vilnius) vyksiančioje mugėje dalis šį ženklą pelniusių verslų pristatys savo gaminius.
Renginio metu turėsite galimybę dovanas mylimiausiems rinktis iš didelės lietuviškų žolelių arbatų, sirupų, kavos ir meduolių įvairovės. Jūsų lauks valgomos mozaikos, hidrolatai, medaus ir bičių vaško produktai – žvakės ir žaisliukai kalėdinei eglutei. Taip pat galėsite įsigyti rankų darbo kojinių ir pirštinių, rankų darbo šukų, papuošalų iš vario bei žalvario ir kitų atsakingai, su meile pagamintų produktų.
Dar daugiau dovanų iš saugomų teritorijų ieškokite svetainėje gamtoje.org.
Dalyvaujantiems mugėje – nemokamas ekspozicijos lankymas
Atvykdami į kalėdinę mugę Nacionaliniame lankytojų centre turėsite galimybę nemokamai aplankyti ekspoziciją apie Lietuvos saugomas teritorijas. Ši erdvė nepaliks abejingų – joje žaismingai naujų dalykų atras, mokysis ir pažintines keliones po Lietuvos saugomas teritorijas planuos ne tik suaugusieji, bet ir mažieji lankytojai.
Čia galėsite susipažinti ne tik su Lietuvos biologine, bet ir kraštovaizdžio įvairove. Sužinosite, kur prasideda upės, iš kur atkeliavo rieduliai, kaip slinko ledynai, pažinsite išskirtinius gamtos paveldo objektus – medžius senolius, didžiausius akmenis, įspūdingiausius šaltinius. O svarbiausia – sužinosite, kodėl gamtosauga tampa vis svarbesnė.