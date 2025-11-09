Kviečia į žygį „Judėk su šauliu“: proga pasimatuoti šaulystę

Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė kviečia dalyvauti 12 km žygyje „Judėk su šauliu“, kuris vyks lapkričio 29 d. Vilniuje, gamtos ir miesto maršrutu per Vingio parką, Karoliniškių draustinį. Trasoje žygeivių lauks šaulių veiklos punktai.
„Šauliai moka įžiebti ugnį miško glūdumoje ir žino, kaip kurti pilietinę ugnį bendruomenėje. Žygis „Judėk su šauliu“ leidžia kiekvienam tai patirti ir žingsnis po žingsnio pažinti šaulių veiklą, vertybes, ištvermę ir tarnystės prasmę“, – teigia rinktinės vadas ats. mjr. Mindaugas Milius.
Žygio „Judėk su šauliu“ dalyviai keliaus žiediniu 12 km maršrutu, susipažins su šaulių kasdienybe, išmėgins praktines veiklas.
Trasoje įrengtoje taktinių žinių stotelėje žygeiviai mokysis tinkamai naudotis turniketu, gynybos stotelėje pamatys, kaip gynybai gali būti pritaikyti dronai, o išgyvenimo įgūdžių stotelėje išmoks įžiebti ugnį gamtoje be degtukų ir žiebtuvėlio bei kitų gudrybių. Finiše visų žygeivių lauks šauliška košė ir suvenyras prisiminimui.
„Įveikę trasą ir iššūkius joje visi žygio dalyviai kartu paminėsime Vilniaus šaulių rinktinės gimtadienį ir tapsime iškilmingos kandidatų į šaulius priesaikos ceremonijos liudininkais – Vingio parke Tėvynei prisieks apie 500 naujų mūsų brolių ir sesių“, – džiaugiasi Vilniaus šaulių rinktinės vadas M. Milius.
Renginys nemokamas ir atviras visuomenei, registracija į žygį būtina.
Registruotis galima čia: https://forms.gle/CgZpVACFfc5PS1bU9
Norint žygyje dalyvauti grupei, kiekvieną žygeivį reikia registruoti atskirai.
Renginio partneris: Vilniaus miesto parkai. Viso žygio metu energijos ir jėgų suteiks „Pergalės“ saldainiai ir batonėliai bei mineralinis vanduo „Akvilė“.
Renginio programa
9.00–9.30 val. – registracija į žygį Vingio parko estradoje, Vilniuje.
9.30–12.30 val. – žygis per Vingio parką, Karoliniškių draustinį, Vilniaus karininkų ramovę ir Vašingtono aikštę.
12.00–13.00 val. – žygio finišas ir šauliška košė Vingio parko estradoje, Vilniuje.
14:00 val. – kandidatų į šaulius priesaikos ceremonija Vingio parko estradoje, Vilniuje.
14.45 val. – renginio pabaiga.
Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės inform.