Kviečiame bendruomenę į renginį „Audra prieš tylą: pastebėk smurtą artimoje aplinkoje“

Jungdamasi prie tarptautinės 16 aktyvizmo dienų smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos kampanijos, Trakų rajono savivaldybė kartu su Moterų informacijos centru kviečia bendruomenę į renginį, kuris vyks š. m. lapkričio 27 d. 17.00 val. Lentvario kultūros centre, Klevų al. 20, Lentvaryje.
Renginys truks 1,5 val. Jo metu gyventojai sužinos, kaip atpažinti smurtą artimoje aplinkoje, kaip tinkamai reaguoti, palaikyti žmogų, patiriantį smurtą, bei kur kreiptis pagalbos.
16 aktyvizmo dienų kampanija – pasaulinis judėjimas
Kampanija prieš smurtą prieš moteris ir mergaites vykdoma visame pasaulyje nuo 1991 metų. Ji prasideda lapkričio 25-ąją – Tarptautinę kovos su smurtu prieš moteris dieną – ir baigiasi gruodžio 10-ąją, kai minima Tarptautinė žmogaus teisių diena. Taip siekiama parodyti, kad smurtas prieš moteris yra žmogaus teisių pažeidimas, o kova su juo – visuotinė atsakomybė.
Šios kampanijos spalva yra oranžinė – ji simbolizuoja ateitį be smurto, šviesą ir viltį. Todėl kviečiame dalyvius į renginį ateiti pasipuošus oranžine spalva: ji taps mūsų bendru ženklu, kad esame už gyvenimą be smurto.
Skaudūs skaičiai – mūsų bendras iššūkis
Smurtas artimoje aplinkoje – viena opiausių problemų Lietuvoje. Tyrimai rodo, kad Europoje kas trečia moteris yra patyrusi smurtą. Vien Vilniaus apskrityje 2024 m. Moterų informacijos centro Specializuotos kompleksinės pagalbos centras gavo 8 022 pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje – net 77 % nukentėjusiųjų buvo moterys. Šių metų pirmąjį pusmetį gauta dar 4 016 pranešimų.
Vis dėlto net 60 % smurtą patyrusių asmenų nesikreipia pagalbos. Tai kertinis skaičius, kurį norime mažinti ir keisti. Tai – mūsų visų atsakomybė.
Privalome kartu kurti visuomenę, kurioje nukentėję žmonės būtų palaikomi, o ne kaltinami. Bendruomenę, kuriai būtų drąsu pranešti apie patiriamą smurtą. Aplinką, kuri gebėtų padėti, palaikyti ir palydėti saugaus gyvenimo link. Saugaus gyvenimo, kurio esame verti visi – kiekviena ir kiekvienas.
Bendruomenė – pokyčio jėga
„Mūsų tikslas – įgalinti bendruomenes atpažinti smurtą ir nelikti abejingiems. Žinome, kad nė vienas smurto netoleruojame – tą byloja tyrimai. Tačiau dabar atėjo metas tai liudyti savo veiksmais. Tik tuomet galėsime užtikrinti, kad kuo mažiau žmonių liktų vieni savo išgyvenimuose. Tapkime audra prieš tylą“, – sako Moterų informacijos centro komunikacijos specialistė Ieva Šaduikė.
Šis renginys skirtas tam, kad judėtume tokios bendruomenės kūrimo link. Tik kartu galime užtikrinti, kad mūsų aplinka būtų draugiška ir saugi kiekvienam.
„Bendruomenė tampa saugesnė tada, kai kiekvienas jos narys supranta, kad smurtas prasideda nuo tylos, o prevencija – nuo žinojimo. Tikime, kad bendruomenės švietimas yra vienas iš raktų, padedančių užkirsti kelią smurtui. Kviečiame visus prisijungti ir tapti pokyčio dalimi“, – teigia Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.
Kviečiame dalyvauti
Renginys yra atviras visiems gyventojams. Jame bus suteikta aiški informacija, kaip padėti smurtą patiriančiam žmogui, kaip palaikyti, kokiais kontaktais pasidalinti.
Kartu galime kurti aplinką, kurioje būtų drąsu pranešti apie patiriamą smurtą, gauti pagalbą ir gyventi saugiai.
Renginys vyks: 2025-11-27 17 val.
Vieta: Lentvario kultūros centras, adresu Klevų al. 20, Lentvaris.
Aprangos akcentas: oranžinė spalva
Trakų rajono savivaldybės informacija