Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko

Iliustracija – projekto vizualizacija, aut. UAB „Aplan“
2026 m. sausio 6 d., antradienį, nuo 16.30 val. vyks nuotolinis viešas susirinkimas dėl Trakų mieste kuriamo parko projektinių pasiūlymų.
Viešo susirinkimo metu bus pristatyti ir aptarti teritorijoje tarp Birutės, Maironio, Vytauto ir Mindaugo gatvių (Birutės g. 23) kuriamo miesto parko inžinerinių tinklų ir statinių statybos projektiniai pasiūlymai.
Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti iš anksto Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje: https://www.trakai.lt/inzineriniu-tinklu-sporto-paskirties-inzineriniu-statiniu-kitu-pagalbiniu-pastatu-paskirties-pastato-kitos-paskirties-inzineriniu-statiniu-birutes-g.-23-traku-mieste-statybos-projektas/7809 arba techninį projektą rengusio projektuotojo UAB „Aplan“ būstinėje (Kaunas, Jonavos g. 30, darbo laikas 9.00–16.00 val., tel. +370 601 12413).
Projektuotojui teikti pasiūlymus dėl Inžinerinių tinklų, sporto paskirties inžinerinių statinių, kitų pagalbinių pastatų paskirties pastato, kitos paskirties inžinerinių statinių, Birutės g. 23, Trakų mieste, statybos projekto galima iki 2026 m. sausio 6 d. raštu – pristatant adresu Jonavos g. 30, Kaunas, arba siunčiant el. paštu juste.milkintiene@aplan.lt.
Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2EwNzJjYjctYjU5OC00YzIwLWJkYzgtZjMzODJlMTQzMTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227604fde6-a8fb-4bfb-9580-431aea7d4cd8%22%2c%22Oid%22%3a%22d7b63e7f-3763-40a4-b5b6-e14fc031411e%22%7d (Meeting ID: 312 430 096 878 97 Passcode: SN2DL6ST).
Kviečiame aktyviai dalyvauti, kuriant naują rekreacinę, laisvalaikio erdvę Trakų mieste!