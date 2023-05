Gegužės pirmąjį penktadienį kviečiame į Motinos dienai skirtą koncertą „Pažiūrėk į mane, mama!“. Tądien visos dainos bei gėlių žiedai bus dovanojami brangiausioms mamoms, močiutėms…

Koncerte pasirodys All Stars Pop Choras, jaunosios solistės: Kornelija Marcinkevičiūtė, Arija ir Agilė Kapovičiūtės (vokalo mokytoja Elžbieta Oleškevič-Ščiglo). Koncertas vyks gegužės 5 d. 18 val. Lentvario kultūros rūmuose. Renginys nemokamas.

Trumpai apie atlikėjus:

All Stars Pop Choras įsikūrė 2017 metais, dalyvavo ir tarptautiniuose konkursuose, tokiuose kaip jaunųjų atlikėjų konkursas-festivalis „Muzikos Talentų Lyga“ (3 vietos laimėtojai), taip pat įrašė dainas su kompozitoriumi Stano, atlikėju Jurgiu Bruzga ir kitais. Choro atlikėjai yra ilgamečiai Mamų unijos organizuojamų renginių dalyviai, koncertavę ir privačiuose, ir viešuose organizacijos projektuose. 2018, 2019 ir 2021 metais dalyvavo ir All Stars Gospel Choir muzikiniuose projektuose „God Is Love“ ir „Liūtas Karalius“, kuriuose pasirodė kartu su kompozitore, atlikėja ir projektų kūrėja Elizabeth Olshey ir žinoma lietuvių atlikėja Monika Marija.

All Stars Pop Choras

Kornelija Marcinkevičiūtė yra pradedančioji atlikėja, kuri jau nuo vienerių metų niūniavo lambados melodiją, o kiek vėliau visur ir visiems be progos dainuodavo su gimimo diena. Nors Kornelija dar tik bando atrasti savo vietą muzikos padangėje, tačiau tai daro itin aktyviai: koncertuoja įvairiuose renginiuose, atstovauja mokyklą įvairiuose dainavimo konkursuose tiek respublikiniu, tiek tarptautiniu mastu. Šiais metais Kornelija Respublikiniame jaunųjų atlikėjų populiariosios ir džiazo muzikos konkurse „Pop Stars 2023“ laimėjo I-ąją vietą.

Kornelija Marcinkevičiūtė

Jaunoji atlikėja Arija Karpovičiūtė mokosi dainavimo meno jau nuo 7 metų. Nuo mažumės mergina kaip atlikėja dalyvauja įvairiuose renginiuose ir projektuose: Lietuvos vaikų ir moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“, kasmetinėje Trakų miesto šventėje „Trakų vasara“, kartu su All Stars Ghospel Choru koncertavo apdovanojimuose „Žmonės“ ir kituose renginiuose. Šiuo metu atlikėja ne tik mokosi Trakų meno mokykloje, bet ir lanko pop vokalo studijas, kurių metu kartu su vokalo mokytoja ir mentore Elžbieta Oleškevič-Ščiglo ugdo merginos kūrybinį potencialą.

Jaunoji atlikėja Arija Karpovičiūtė

Agilės Karpovičiūtės kūrybinis muzikos kelias prasidėjo vos vienerių metukų, kai ji smagiai uždainavo improvizacinę miniatiūrą apie savo kepurę. Nuo tada ji jau nebesustojo dainuoti: dalyvavo tokiuose muzikiniuose projektuose kaip „Liūtas karalius“ bei kalėdiniame Gospel Choir Super Stars koncerte, kuriuose koncertavo su žinoma lietuvių atlikėja Monika Marija. Šalia muzikos kelio Agilė pradėjo domėtis gatvės ir pop šokiais, daile, fortepijonu, kuriuo groti sėkmingai mokosi Trakų meno mokykloje, o savo vokalinius gebėjimus stiprina Pagirių meno mokykloje.

Agilė Karpovičiūtė

Lentvario kultūros rūmų informacija