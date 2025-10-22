Kviečiame į nemokamą mokymų ciklą „Bazinė verslo starto programa“

Trakų turizmo ir verslo informacijos centras pradeda naują veiklos kryptį – verslumo skatinimą – ir kviečia Trakų rajono gyventojus į nemokamą penkių dienų nuotolinių mokymų ciklą „Bazinė verslo starto programa“.
Mokymų tikslas – suteikti pagrindines žinias ir praktinius įgūdžius visiems, kurie svarsto apie nuosavo verslo pradžią arba nori aiškiau ir nuosekliau suplanuoti pirmuosius žingsnius.
Mokymų programos temos:
- verslo pradžia, teisinės formos ir registracija;
- verslo planavimas, misija, vizija, finansai;
- mokesčių pagrindai pradedantiesiems;
- rinkodara su mažu biudžetu: socialiniai tinklai, turinio kūrimas;
- finansavimo galimybės ir praktinės paraiškų dirbtuvės.
Mokymai vyks penktadieniais, nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 5 d., nuotoliniu būdu per „Zoom“ platformą.
Vietų skaičius ribotas. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis el. paštu: trakaitic@trakai.lt
Trakų turizmo ir verslo informacijos centro informacija