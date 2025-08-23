Laikas išvalyti rūsį: kiek iš tiesų galioja maisto konservai?

Parašyta: 2025-08-23 | Kategorija: Lietuva, Naujienos, Seniūnijos, Sveikata, Trakai |

Jei pastebite pakuotės pažeidimus, rūdis, įtrūkimus ar išsipūtimą, taip pat pasikeitusį maisto kvapą, skonį ar spalvą, tokį maisto produktą geriau nedelsiant išmesti. Asociatyvi VMVT nuotr.

 

Kol vieni dar tik pildo stiklainius ir šaldiklius naujo derliaus gėrybėmis, kiti dar žvalgosi į lentynas su ankstesniais metais paruoštais produktais ir klausia savęs: „Ar šie vis dar tinkami?“ Tiesa ta, kad net ir kruopščiai konservuotas produktas nėra amžinas. Laikui bėgant keičiasi jo skonis, tekstūra, spalva, o kartu ir maistinė vertė. 

Rauginti produktai, tokie kaip kopūstai ar agurkai, laikomi šaldytuve ar vėsioje tamsioje patalpoje, dažniausiai išsilaiko apie tris-šešis mėnesius, o kartais ir ilgiau. Visgi, būtina stebėti kvapą, skonį, išvaizdą: atsiradęs pelėsis ar nemalonus kvapas rodo, kad produktas nebetinkamas vartoti. Namuose marinuotos daržovės ir grybai dažniausiai išlaiko gerą skonį iki metų, jei buvo laikomi vėsiai, tamsiai ir sandariai uždaryti.

Saldumynų mėgėjams verta prisiminti, kad tinkamai paruoštos ir uždarytos uogienės ar kompotai gali stovėti vienerius ar net dvejus metus. Atidarius indelį, juos geriausia laikyti šaldytuve. Naminės nepasterizuotos sultys šaldytuve išlieka šviežios vos vieną-dvi dienas, o pasterizuotos, sandariai uždarytos gali būti laikomos iki metų. Bet kokiu atveju, jei pasikeitė skonis, kvapas ar atsirado putų – tokių sulčių gerti nereikėtų.

Džiovinti produktai – vieni iš ilgaamžiškiausių. Žolelės, laikomos sausoje ir tamsioje vietoje, geriausiai išlaiko aromatą iki metų, o džiovinti vaisiai, uogos ar grybai, laikomi sausoje bei tamsioje vietoje, gali būti vartojami net iki dvejų metų.

Šaldymas – vienas saugiausių ilgalaikio maisto saugojimo būdų. Maisto produktus užšaldyti reiktų esant  ̵18 °C ir žemesnei temperatūrai. Jeigu tokia žema temperatūra išlaikoma visą maisto produktų saugojimo laiką, užšaldyti maisto produktai ilgai išliks ir kokybiški, ir saugūs. Uogas, vaisius ir daržoves šaldiklyje galima laikyti iki 12 mėnesių, o žoleles rekomenduojama suvartoti per keturis–šešis mėnesius, nes jos greitai praranda aromatą.

Svarbiausia taisyklė – stebėti savo maistą. Jei pastebite pakuotės pažeidimus, rūdis, įtrūkimus ar išsipūtimą, taip pat pasikeitusį maisto kvapą, skonį ar spalvą, tokį maisto produktą geriau nedelsiant išmesti.

Labai svarbu ruošiant maisto atsargas atsakingai planuoti jų kiekį ir laikymo sąlygas, kad sumažintumėte maisto švaistymą. Kruopštus planavimas padeda maksimaliai sunaudoti produktus ir išvengti jų pertekliaus.

VMVT primena, kad namuose ruošiamas atsargas geriausia suvartoti per vieną sezoną – taip mėgausitės geriausiu skoniu, aromatu ir nauda, o jūsų rūsyje ar šaldiklyje neliks „laiko užmirštų“ produktų, kuriuos teks išmesti.

VMVT inform.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Rugsėjo 1-ąją Trakų rajono moksleiviai susitiks saugesnėje mokyklų aplinkoje
Trakuose įvyko Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas Trakuose įvyko Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas
Rugpjūčio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Siūloma atnaujinti kurortinio statuso reikalavimus: daugiau lankstumo savivaldybėms Siūloma atnaujinti kurortinio statuso reikalavimus: daugiau lankstumo savivaldybėms

Renginiai

Bus renkami sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai ir tradicinių amatų centras
Protestas/Gėdos diena
Visuomenė kviečiama į susitikimą su Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos rengėjais
V. Katkus apie filmą „Svečias“: „Nustembame, kai mums kadaise brangios vietos toliau puikiai gyvena ir be mūsų“

Kultūra

Vilniuje ieškoma pedagogų Vokietijos brigados karių vaikams
Bus renkami sėkmingiausiai dirbantys tradiciniai amatininkai ir tradicinių amatų centras
Bikuškio dvaras – klasicizmo perlas Alaušo ežero pusiasalyje Bikuškio dvaras – klasicizmo perlas Alaušo ežero pusiasalyje
V. Katkus apie filmą „Svečias“: „Nustembame, kai mums kadaise brangios vietos toliau puikiai gyvena ir be mūsų“

Sveikata

Laikas išvalyti rūsį: kiek iš tiesų galioja maisto konservai?
Lietuviai sujudo ieškoti apsauginės plėvelės nuo sprogimo grėsmės
3 dantų balinimo namuose mitai: ne tik pažeidžia emalį, bet ir didina apsinuodijimo riziką
Natūrali kosmetika besikeičiant metų laikams – ką pakeisti kosmetinėje? Natūrali kosmetika besikeičiant metų laikams – ką pakeisti kosmetinėje?
pokyciai pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos