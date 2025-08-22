Laikas teikti paraiškas kaimo vietovėse vykstantiems, bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams 2025 m. organizuoti

Parašyta: 2025-08-22 | Kategorija: Kvietimai, Lietuva, Naujienos, Projektai, Seniūnijos, Trakai, Ūkis, Žemės Ūkis |

Asociatyvi ZUM.lt nuotr.

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) pakartotinai kviečia bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvius teikti paraiškas gauti valstybės paramą pagal „Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo“ taisykles.

Lietuvoje kaimo vietovėse vykstantiems bendruomeniškumą kaime skatinantiems renginiams organizuoti skirta 41 195 tūkst. Eur. Paramos intensyvumas – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Pareiškėju gali būti bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių organizavimu ir (arba) dalyvavimo juose organizavimu užsiimantis subjektas ir (arba) dalyvis, teikiantis ministerijai Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo paraišką. Pareiškėja negali būti kaimo bendruomenė, ar jas vienijanti organizacija (bendruomenių asociacija, sąjunga ar pan.).

Pareiškėjas per vieną kvietimą gali teikti paraišką ne daugiau kaip 2 renginiams (Taisyklių 14.2 p.) pagal pasirinktą  Taisyklių 6.3 p. nurodytą veiklos sritį. Paraiškoje numatytas renginys gali būti vykdomas ne anksčiau kaip 40 d. d. nuo kvietimo pabaigos (Taisyklių 21 p.). Paraiškoje būtinai turi būti  pateikta informacija, reikalinga vertinimo kriterijams nustatyti (žiūrėti Taisyklių 30.3 p.).

Galutinis paramos gavėjas – bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių dalyvis.

Paraiška su pasirašytu lydraščiu Žemės ūkio ministerijai ir kitais dokumentais turi būti teikiami nuo  š. m. rugpjūčio 12 d. iki š. m. rugpjūčio 26 d. 17.00 val. elektroniniu paštu neringa.moliene@zum.lt. (paraiškos pateikimo tvarka nurodyta Taisyklių 22 p.)  Jei paraiška siunčiama paštu ar kt. –- paraiškos originalą siųsti (teikti)  Žemės ūkio ministerijos Ryšių su visuomene ir bendradarbiavimo skyriui (adresu: Gedimino pr. 19, Vilnius, 01103, II a.  289 kab.). Kontaktinis tel. iškilus klausimams:  85 2391021. Taip pat prašome tuo pačiu el. adresu persiųsti paraišką (1 priedą)  ir Word formatu.

Aktualios redakcijos Žemės ūkio parodų, mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles rasite čia,  o paraiškos formą –  Taisyklių (6.3 p.) 1 priedą rasite čia.

Žemės ūkio infom.


