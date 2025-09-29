Laikinoji apsauga ukrainiečiams pratęsta iki 2027 m. kovo 4 d.

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos siūlymui pratęsti laikinąją apsaugą Ukrainos piliečiams dar vieneriems metams – iki 2027 m. kovo 4 d.
„Kol tęsiasi karas, laikinosios apsaugos pratęsimas – būtina priemonė, siekiant užtikrinti stabilumą ir mažinti administracinę naštą“, – teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
2025 m. rugsėjo 9 d. duomenimis, galiojantį leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu turėjo 47 534 asmenys (2024 m. liepą jų buvo apie 44 tūkst., o 2023 m. lapkritį – apie 52 tūkst.).
Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kasdien sulaukia apie 30–40 naujų prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu.
Priėmus nutarimą dėl laikinosios apsaugos pratęsimo, būtų išduodami ilgesnį laiką galiojantys leidimai gyventi. Tai sumažintų administracinę naštą tiek Migracijos departamentui, tiek patiems asmenims, nes leidimų keitimo procesai būtų retesni ir lengviau valdomi.
Pagal šiuo metu galiojantį Vyriausybės nutarimą, laikinoji apsauga Ukrainos piliečiams taikoma iki 2026 m. kovo 4 d.
Primename, kad 2022 m. vasarį Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, Europos Sąjungos valstybės narės susitarė skirti laikinąją apsaugą iš Ukrainos pasitraukusiems asmenims vieneriems metams, o vėliau šį terminą kasmet pratęsia.
Lrv.lt inform.