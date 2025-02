Lankytojų prieigos gerinimas, saugumas ir ekologinis tvarumas Bohemijos Šveicarijos nacionaliniame parke

Bohemijos Šveicarijos nacionalinio parko tarpekliai, esantys Čekijos šiaurės vakarų regione, kasmet pritraukia apie 135 000 lankytojų iš įvairių pasaulio šalių. Šis regionas garsėja ne tik nuostabiais kraštovaizdžiais, bet ir savo unikalia ekosistema. Deja, kai kurie parko takai buvo smarkiai nusidėvėję, keldami pavojų lankytojų saugumui bei natūralios aplinkos išsaugojimui. Dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) finansuojamo projekto 960 m tako ruožas, vedantis į populiarųjį Laukinį tarpeklį, buvo visiškai atnaujintas ir pritaikytas šiuolaikiniams saugumo standartams.

Dabar takas pasižymi patraukliomis ir tvirtomis medinėmis platformomis bei turėklais, kurie harmoningai įsilieja į miško aplinką, taip užtikrindami saugesnę ir patogesnę kelionę lankytojams. Be to, atnaujinti takai padeda apsaugoti natūralų kraštovaizdį ir sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, skatindami atsakingą turizmą. Siekiant geresnio saugumo, įrengtos informacinės lentos, kurios lankytojus supažindina su saugaus elgesio taisyklėmis, ekologinėmis rekomendacijomis ir gamtos išsaugojimo svarba. Ši iniciatyva leidžia ne tik užtikrinti turistų saugumą, bet ir ugdyti aplinkosauginį sąmoningumą, skatindama gamtos išteklių tausojimą ateities kartoms.

Bendras atnaujinto ruožo ilgis siekė 960 m. Tam buvo panaudota 20 000 specialių nerūdijančio plieno varžtų ir jungiamųjų medžiagų. Vienas darbininkas kasdien nueidavo po 26 km, per 90 dienų pernešdamas senąją ir naująją medžiagą – bendras nueitas atstumas siekė net 2 340 km, kas prilygsta kelionei nuo Prahos iki Lisabonos ir atgal. Taip pat buvo įdiegtos naujos nusidėvėjimą mažinančios technologijos, kurios padeda išlaikyti tako ilgaamžiškumą ir sumažinti priežiūros išlaidas ateityje.

Zdeněk Pánek, Hřensko savivaldybės meras, teigė, kad naujieji takai ir atnaujinti maršrutai ne tik suteikia lankytojams saugesnę ir malonesnę patirtį, bet ir prisideda prie vietinės augalijos ir gyvūnijos apsaugos. Lankytojai nukreipiami į aukštesnę tarpeklio platformą, todėl mažiau jų vaikšto per saugomas miško teritorijas, sumažindami žmogaus veiklos poveikį ekosistemai bei prisidėdami prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Be to, buvo įrengtos naujos stebėjimo platformos, kurios leidžia lankytojams saugiai mėgautis kraštovaizdžiu nesukeliant pavojaus gamtinei aplinkai. Taip pat buvo įrengtos naujos poilsio zonos su informaciniais stendais, suteikiančiais daugiau žinių apie parko gamtą ir istoriją.

Didesnis lankytojų skaičius ir naujos darbo vietos

Dėl padidėjusio lankytojų skaičiaus į tarpeklį buvo įdiegta papildoma upės barža, leidžianti daugiau turistų mėgautis kraštovaizdžiu iš vandens. Tai lėmė dviejų naujų keltininkų ir vieno kasininko įdarbinimą, taip pat padėjo gerinti lankytojų srautų valdymą ir mažinti laukimo laiką prie perkėlų. Kadangi regionas tapo dar patrauklesnis lankytojams, vietiniai verslininkai pradėjo siūlyti daugiau paslaugų, tokių kaip gidų ekskursijos ir specializuoti turai su gamtosaugos akcentais. Be to, buvo sukurti nauji turizmo maršrutai, skirti lankytojams, norintiems atrasti ne tik pagrindinius, bet ir mažiau lankomus parko kampelius.

Sudėtingas inžinerinis iššūkis

Dėl vietovės sudėtingumo, esamos infrastruktūros būklės ir atokios parko lokacijos šis projektas buvo itin sudėtingas. Norint atnaujinti 960 m tako, buvo panaudota 20 000 specialių nerūdijančio plieno varžtų ir jungiamųjų medžiagų. Medžiagų transportavimas buvo ypač kupinas iššūkių, nes vienintelis būdas pernešti naujas medžiagas ir pašalinti senąsias buvo pėsčiomis per sunkiai prieinamą reljefą. Be to, darbų metu buvo naudojami specialūs aplinkai nekenksmingi statybos metodai, kad būtų sumažintas poveikis jautrioms ekosistemoms. Buvo atlikta ir papildoma geologinė analizė, siekiant užtikrinti, kad renovuoti takai išliktų stabilūs ilgus metus.

Turizmo skatinimas

Įkurtas 2000 metais Bohemijos Šveicarijos nacionalinis parkas yra maždaug už 120 km į šiaurę nuo Prahos ir yra populiari lankytina vieta tiek Čekijos žygeiviams, alpinistams, gamtos mylėtojams, tiek tarptautiniams turistams, ieškantiems unikalių kraštovaizdžių ir ramybės gamtoje. Kadangi takai buvo atnaujinti, turizmo sezonas tapo ilgesnis, o tai skatina vietos ekonomiką ir užimtumą. Taip pat buvo pradėtos organizuoti edukacinės ekskursijos apie parko biologinę įvairovę bei jo apsaugos svarbą.

Dėl padidėjusio lankytojų skaičiaus po renovacijos buvo paleista papildoma upės barža, sukūrusi tris naujas darbo vietas – dviems keltininkams ir kasininkui. Siekiant išlaikyti tradicijas, keltininkai valdo valtį naudodami ilgą stulpą, pasakoja tarpeklio istoriją, legendas bei rodo unikalios formos uolas, vadinamas „tarpeklio gyventojais“. Taip pat pradėti organizuoti edukaciniai užsiėmimai apie parko ekosistemą ir gamtos apsaugą, skatinant tvarų ir atsakingą turizmą.

Projekto investicijos ir ES finansavimas

Bendra projekto „Lankytojų nukreipimas į Nacionalinį parką České Švýcarsko“ investicija siekia 362 438 EUR, iš kurių Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas per 2014–2020 m. programavimo laikotarpio „Aplinkos“ operacinę programą skyrė 227 012 EUR. Ši investicija priklauso prioritetinei sričiai „Aplinka ir išteklių efektyvumas“ ir prisideda prie ilgalaikės ekosistemos apsaugos bei tvaraus turizmo plėtros regione, stiprinant vietos ekonomiką ir didinant ekologiško turizmo galimybes. Investicijos taip pat buvo skirtos modernios infrastruktūros sukūrimui, siekiant užtikrinti saugesnį ir prieinamesnį lankymąsi parke, o tai padeda skatinti tvarią turizmo praktiką. Be to, vykdant projektą buvo surinkti duomenys apie parko lankytojų elgseną ir poreikius, siekiant dar geriau pritaikyti infrastruktūrą, plėsti ekologiškų maršrutų tinklą bei sukurti naujus informacinius centrus, skatinančius aplinkosaugos sąmoningumą.