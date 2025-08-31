Lazdyno riešutai: nuo medžių ant jūsų stalo

Elektroninėje platformoje www.kaimasinamus.lt Lietuvos gamintojai ir ūkininkai siūlo savo produkciją tiesiai pirkėjams – be tarpininkų. Čia rasite ir vieną laukiamiausių sezono gėrybių – šviežius lazdyno riešutus, kurie atkeliauja nuo medžių tiesiai ant jūsų stalo.

„Tą pačią dieną skinti riešutai vakare jau iškeliauja pas klientus. Tai šviežumas, kurio nepasiūlys jokia parduotuvė,“ – sako ūkio „Dzūkijos Riešutas“ įkūrėja ūkininkė Auksė Barysa.

Dar prieš kelis dešimtmečius lazdynai Lietuvoje buvo laikomi menkaverčiais, tačiau šiandien jie vis dažniau minimi tarp perspektyvių žemės ūkio kultūrų, o vietiniai riešutai laikomi sveikatos ir skonio atradimu.

Riešutynų plėtra Lietuvoje

Vis daugiau ūkininkų imasi auginti lazdynus ir graikinius riešutmedžius. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per devynerius metus riešutynų plotai padidėjo daugiau kaip šešis kartus – nuo 373 ha 2017 m. iki 2 194 ha 2024-aisiais.

„Žmonės atrado šviežių, Lietuvoje užaugintų riešutų skonį ir kokybę. Be to, vis daugiau dėmesio skiriama sveikai gyvensenai,“ – sako Auksė.

Šviežių riešutų ypatumai

Įprastai valgomi džiovintis ar skrudinti riešutai, bet švieži – visai kas kita. Juose daugiau vandens, aktyvių fermentų – lengviau įsisavinami.

Žalių riešutų sezonas trunka vos kelias savaites rugpjūtį. „Skiname kekėmis, nes tokie riešutai sulaukia didesnės paklausos. Jie sultingi tik savaitę, tad reikia valgyti iškart,“ – pasakoja Norų ūkio šeimininkas Rimas Norus.

Rudųjų riešutų derlius renkamas rudenį, kai riešutai patys nukrenta nuo šakų. Jie parduodami iki kol baigiasi atsargos – laukiant naujo sezono.

Nauda sveikatai

Lazdyno riešutai – energijos ir sveikatos šaltinis: jų branduoliuose apie 60 proc. svorio sudaro riebalai, riešutai turi daug baltymų, skaidulų, vitaminų ir mineralų.

Kodėl verta juos įtraukti į mitybą?

  • Gali padėti sumažinti MTL („blogojo“) cholesterolio lygį ir teigiamai veikti širdies bei kraujagyslių sveikatą.
  • Yra geras vitamino E, B grupės vitaminų (pvz., B6, folato), magnio, vario ir mangano šaltinis.
  • Antioxidantų (ypač fenolinių junginių) dėka padeda mažinti oksidacinį stresą ir gali prisidėti prie uždegimo rizikos mažinimo.
  • Baltymai ir skaidulos padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą.

Riešutmedžių perspektyvos

Riešutynai Lietuvoje plečiasi, nes tai nereikli, bet pelninga kultūra. „Tai verslas darbštiems – jei įdėsite daug meilės ir pastangų, jis tikrai atsipirks,“ – įsitikinęs R. Norus.

Pagrindiniai pirkėjai – sportininkai, sveikos gyvensenos šalininkai bei žmonės, ieškantys natūralių būdų stiprinti sveikatą.

Norite paragauti Lietuvoje užaugintų riešutų? Apsilankykite www.kaimasinamus.lt – čia rasite lazdynų riešutų ir kitų produktų tiesiai iš šalies ūkių, be tarpininkų ir perteklinio apdorojimo.

Detalesnė informacija apie ūkius:

  • Norų ūkis – siūlo šviežius žalius lazdyno riešutus, be tarpininkų, tiesiai iš savo šeimos ūkio,
  • Dzūkijos riešutas – augina lazdynus Dzūkijos regione, specializuojasi įvairių lazdyno veislių auginime, siūlo žalius lazdyno riešutus.

Žemės ūkio ministerijos inform.


