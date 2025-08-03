Lengviausias būdas išsaugoti vasaros skonių žiemai – užsišaldyti uogų ir daržovių

Ar galima vasariškomis gėrybėmis namuose mėgautis nors ir viduržiemį? Pusryčių blynus vėsų rytą skanauti su vasarą rinktomis uogomis arba sriubą virti iš pačiame sezono įkarštyje užaugintų daržovių? Neabejotinai – šaldymas yra puikus būdas sutaupyti pinigų ir išsaugoti uogų, vaisių, daržovių skonį bei naudą šaltajam metų laikui.
Daugeliui ši veikla neatsiejama nuo vasaros – tai vienas geriausių gėrybių išsaugojimo būdų, kuriam nereikia nei cukraus, nei kitų priedų.
Pasak Gintarės Kitovės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, vis dažniau gyventojų apsisprendimus lemia noras gyventi sveikiau, tvariau ir patogiau. Žmonės atsigręžia į senąsias praktikas, bet ieško, kaip daryti šiuolaikiškiau ir paprasčiau, – rašoma pranešime spaudai.
„Pavyzdžiui, šiemet pirkėjai šlavė ne tik sėklas, bet ir sodinukus – daugelis įsitikino, kad daržininkystei nebūtinas nuosavas daržas, pakanka ir balkono ar tiesiog palangės. Konservavimas taip pat įaugęs į kraują lietuviams, ką rodo vasarą išaugantys stiklainių pardavimai. Tą patį stebime ir kalbant apie šaldymo maišelius ir indelius, ypač per akcijas – ne visi nori marinuoti, rauginti, pasterizuoti, virti uogienes su cukrumi, tad šaldiklis tampa puikiu sąjungininku be didelių išlaidų ir darbo išsisaugoti vasaros skonių žiemai“, – sako G. Kitovė.
Vasara kvepia šviežumu – spalvingi vaisiai, uogos ir daržovės taip vilioja, kad išties gaila, jog jų sezonas mūsų šalyje toks trumpas. Tačiau galima ir šiek tiek pergudrauti gamtą: tiesiog apsirūpinkite uždaromais maišeliais, plastikiniais indais ir padarykite vietos šaldiklyje.
Šaldymas, regis, pats paprasčiausias dalykas – tiesiog viską sudedi į šaldiklį, ir vėstant orams gali mėgautis sultingais ir aromatingais vasaros prisiminimais. Kulinarijos šefė Elvyra Semaška sutinka – šaldymas yra lengvesnis būdas pasiruošti atsargų nei džiovinimas ar vakavimas.
„Užšaldymas yra vienas iš efektyviausių ir sveikiausių būdų ilgam laikui išsaugoti produktus. Ekspertų teigimu, užšaldyti vaisiai, uogos ir daržovės išlaiko didžiąją dalį vitaminų ir mineralų, todėl jie yra sveiki, maistingi ir geriausia – visada po ranka namuose. Tačiau norint, kad rezultatas būtų sėkmingas, reikia žinoti keletą gudrybių ir nepadaryti dažnų klaidų. Kitaip gėrybės gali sulipti, prarasti savo tekstūrą, formą ar spalvą“, – įspėja ir pastebėjimais dalijasi E. Semaška.
Klaida nr. 1: nepatikrina prieš šaldymą. Norint išsaugoti šviežumą, pirmoji taisyklė – produktai turi būti kuo šviežesni. Nelaukite, kol uogos ar daržovės apvys, ir tik tuomet sugalvosite jas dėti į šaldytuvą. Šaldikliui ruoškite kuo šviežesnius produktus ir prieš tai juos gerai apžiūrėkite – atrinkite tik tokius, kurie nepažeisti, nepatižę, nerodo pelėsio ar puvimo požymių.
Klaida nr. 2: nenuplauna arba plauna pernelyg uoliai. „Prieš dedant uogas, daržoves, vaisius į šaldytuvą esame įpratę jų neplauti – tą darome tik prieš valgymą, mat vanduo gali paspartinti gedimo procesą. Tačiau ruošiant šaldyti produktus nuplauti primygtinai rekomenduojama – tuomet ištraukus iš šaldiklio juos bus galima iškart naudoti. Pavyzdžiui, kubeliais pjaustytas daržoves bus galima tiesiai mesti į sriubos puodą, o atšilusias uogas iškart dėti į glotnutį ar košę“, – paaiškina „Iki“ kulinarijos šefė.
Čia sunkiau suklysti su daržovėmis – paprastai jos tvirtesnės, odelė atsparesnė. Tačiau E. Semaška įspėja, kad su uogomis reikėtų elgtis atsargiau. Jų odelė gležnesnė, todėl geriau jas plauti ne po tekančiu vandeniu, o tiesiog dubenyje su švariu vandeniu ir atsargiai pamaišant rankomis.
Klaida nr. 3: neblanširuoja tų daržovių, kurias reikėtų. Daugelį daržovių galima ir verta užšaldyti – tačiau reikėtų vengti turinčių daug vandens savyje (pvz., agurkai, ridikėliai, svogūnai tam netinka), taip pat tokios šviežios gėrybės kaip kopūstai, bulvės šaldiklyje tiesiog virs minkšta mase
„Tuo tarpu kai kurias daržoves rekomenduojama prieš blanširuoti. Tai reiškia – 1-2 minutes pavirti verdančiame vandenyje, o tuomet procesą sustabdyti lediniu vandeniu. To nepadarius, tokios daržovės kaip šparaginės pupelės, žirneliai, brokoliai, šparagai, kukurūzai, salierai, žiediniai kopūstai praras savo spalvą, skonį ir šaldiklyje gali įgauti guminę tekstūrą“, – pasakoja E. Semaška.
Klaida nr. 4: gerai nenudžiovina. Tai – ypač svarbu, nes to nepadarius dėl likusio vandens uogos, daržovės ar vaisiai sušals į vieną gabalą. Nukentės tiek jų skonis, tiek išvaizda, tiek tekstūra. Nuplautas gėrybes verta sudėti į sietelį, kad vanduo gerai nutekėtų. Tuomet gerai nudžiovinkite, pvz., supylus ant popieriniais rankšluosčiais iškloto padėklo, pataria „Iki“ maisto gamybos žinovė.
„Yra ir kelios išimtys. Pavyzdžiui, uogas galima trinti ir šaldyti jų tyrę, tuomet vandens likučiai nebebus svarbu. Arba apskritai šaldyti pasitelkus vandenį. Į ledukų formelę įdėkite po kelias uogas, galite ir mažą rozmarino šakelę ar mėtų ir užliejus vandeniu dėti į šaldiklį. Bus be galo gražūs, skanūs ir efektingi ledukai įvairiems gėrimams ar kokteiliams. Ledukų formelėse patogu užsišaldyti ir smulkintų žalumynų – užpylus juos trupučiu vandens arba aliejaus“, – siūlo E. Semaška.
Klaida nr. 5: naudoja bet kokius indelius. Tvarumo sumetimais daugelis ieškome, kaip pakuotes panaudoti antrąkart. Tačiau čia lengva ir prisidaryti bėdų – jau panaudota maisto produktų ar pirkinių pakuotė nėra tinkama tara, juo labiau – jeigu ji nepritaikyta šaldiklio aplinkai.
„Kaip žiemą neišeinate į lauką be tinkamų pirštinių, taip ir maistui svarbi apsauga stingdančiame šaltyje. Šaldydami naudokite specialiai tam pritaikytus maišelius arba plastikinius indus, dėžutes, galinčias atlaikyti –18 laipsnių temperatūrą. Tokių indelių ir maišelių galite rasti „Iki“ parduotuvėse, o juos įsigiję įsitikinsite, kad iš šaldiklio ištrauktos daržovės nenuvils. Jos nebus praradusios nei formos, nei mums taip reikalingų maistinių medžiagų“, – sako kulinarijos šefė.
Klaida nr. 6: šaldo viską iškart. Visos gėrybės maišelyje ar indelyje sulipti gali net ir prieš tai gerai nudžiovintos. Tačiau naudojant vieną gudrybę, to išvengsite – uogų ar pjaustytų daržovių galėsite išsiimti iš šaldiklio tik tiek, kiek reikia – nors ir vos vieną saujelę. Kadangi svarbu atsiminti – kartą atšildytas maistas neturėtų vėl grįžti atgal į šaldiklį.
„Visa paslaptis – šaldyti porcijomis. Paimkite į jūsų šaldiklį telpantį padėklą, lentelę ar didesnį indą, išklokite jį kepimo popieriumi ir viena eile ant jo paberkite nuplautų bei gerai nusausintų gėrybių. Berkite jų nedaug ir išdėliokite taip, kad jos kuo mažiau liestųsi viena su kita. Įdėkite į šaldiklį maždaug valandai, tuomet perkelkite į didesnį maišelį ar indą ir užšaldykite kitą partiją ant padėklo. Kartokite, kol užšaldysite visus turimus produktus. Taip paruoštos gėrybės tikrai nesulips“, – sako E. Semaška.
Klaida nr. 7: nepasižymi datos. Maišelius su šaldytomis šviežiomis gėrybėmis, kaip ir kitus namuose užšaldytus maisto produktus, reikėtų paženklinti, t. y., ant maišelio užrašyti užšaldymo datą, o jei produktus sunku atskirti – ir pavadinimą. Pasak E. Semaškos, užšaldytas uogas geriausia sunaudoti per 6 mėnesius, daržoves – iki kito sezono.
„Fabula“ pranešimas