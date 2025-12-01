Lentvario kultūros centras kviečia!

Šventinį gruodį kviečiame pasitikti XIX vaikų ir jaunimo kalėdinėje popietėje „Gerumo spindulėliai“. Lentvario kultūros centro scena trumpam taps kosmoso karalyste, po kurią keliauti kvies jaunieji Lentvario atlikėjai ir šokėjai. Renginys vyks 2025 m. gruodžio 2 d. 15 val. Lentvario kultūros centre (Klevų al. 20, Lentvaris).
Lentvario kultūros centro informacija

