Lentvario šaškių turnyras – atkakli kova ir įspūdingi pasiekimai

Šaškių turnyro „Lentvario taurė“ dalyviai ir nugalėtojai. Organizatorių nuotr.
Rugsėjo 20 d., Lentvario bibliotekoje vyko jau tradicija tapęs šaškių turnyras „Lentvario taurė“. Renginys subūrė šaškių mėgėjus ne tik iš Trakų rajono, bet ir iš kitų miestų, o organizatorių komanda užtikrino puikią turnyro eigą.
Turnyras pasižymėjo ne tik labai įvairiu žaidėjų amžiumi – nuo vaikų iki senjorų, bet ir labai plačia dalyvių geografija – turnyre dalyvavo žaidėjai iš įvairių Lietuvos kampelių, o tai leido sukurti dar įdomesnę ir dinamiškesnę renginio atmosferą. Atkakli kova vyko devynis turus, o turnyro nugalėtoją ir prizininkus skyrė tik labai maži koeficientų skirtumai, tai rodo, kokia sudėtinga ir konkurencinga buvo ši varžybų kova.
Pagrindinėse varžybose pirmąją vietą tarp vyrų užėmė Rokas Banevičius iš Šiaulių, antrąją vietą iškovojo Kęstutis Blaževičius iš Bijūnų, o trečiąją – Saulius Kalasauskas iš Kalvarijos.
Moterų varžybose pirmąją vietą laimėjo Odeta Ramštaitė iš Telšių. Antrąją vietą užėmė Austėja Daujotaitė iš Šiaulių, o trečiąją – Marijona Bajerčienė iš Punios.
Veteranų grupėje (65+) pirmąją vietą pelnė Kęstutis Cikanas iš Luksnėnų (Alytaus rajonas), antrąją vietą užėmė Petras Lažauninkas iš Kaišiadorių, o trečiąją – Tadas Tenenė iš Varėnos.
Atskiro dėmesio verti Trakų rajono atstovai, kurie taip pat buvo apdovanoti už savo pasiekimus. Nugalėtojais tarp Trakų rajono atstovų tapo Algis Račkauskas (Karapolis), Audrius Jakubauskas (Lentvaris) ir Gintautas Glaveckas (Lentvaris).
Neliko nuskriausti bei buvo apdovanoti ir mažieji turnyro dalyviai. Tarp vaikų pirmąją vietą iškovojo Kristupas Jakubauskas iš Lentvario, antrąją – Rytenis Račkauskas iš Karapolio, o trečiąją – Rugilė Jakubauskaitė iš Lentvario.
Šis šaškių turnyras ne tik suteikė galimybę varžytis ir parodyti savo įgūdžius, bet ir tapo puikia proga bendravimui ir patirties dalijimuisi tarp įvairaus amžiaus ir lygio žaidėjų. Įtampa ir azartas kiekviename ture, mažieji koeficientų skirtumai, atsirandantys dėl netikėtų sprendimų ar klaidų, užtikrino, kad visi žaidėjai pajustų, ką reiškia tikra šaškių kova.
Visiems dalyviams buvo įteikti vertingi apdovanojimai, o geriausi žaidėjai džiaugėsi ne tik taurėmis, bet ir galimybe toliau tobulinti savo įgūdžius, dalyvaujant kituose šaškių turnyruose.
Šis renginys tik dar kartą parodė, kokie svarbūs yra tokie socialiniai ir kultūriniai renginiai mūsų miestams ir kaimams, sujungiantys įvairias bendruomenes ir skatinantys sveiką konkurenciją bei draugiškumą.
Lentvario šaškių turnyras tapo puikiu pavyzdžiu, kaip galima sukurti įdomų ir atvirą renginį, kuris traukia žaidėjus iš įvairių vietų ir suteikia galimybę varžytis, tobulėti bei pasimėgauti šaškių žaidimo grožiu.
Organizatoriai Bijūnų šaškių klubas „Bijūnėlis“ dėkoja šventės rėmėjui Trakų rajono savivaldybei, o Trakų rajono viešosios bibliotekos Lentvario filialui už suteiktą erdvę ir pagalbą.
„Trakų žemės“ inform.