Lentvario triumfas Klaipėdoje

Parašyta: 2025-09-20 | Kategorija: Lentvaris, Lietuva, Naujienos, Pramogos, Renginiai, Seniūnijos, Sportas, Trakai |

Lentvario Mix komanda Klaipėdoje Dangės RALYJE–festivalyje. Rūtos Baranauskienės nuotr.

Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 13 d., Lentvario drakonų valčių Mix komanda šventė įspūdingą pergalę – Klaipėdoje Dangės RALIS-festivalis! renginyje tapo vicečempionais bei iškovojo Klaipėdos mero taurę.

Dangės RALIS-festivalis! – tai komandinės varžybos, dalyvaujant keliose skirtingo tipo rungtyse Klaipėdos miesto mero taurei bei rėmėjų prizams laimėti!

Šių metų naujiena – ralyje varžėsi mišrios ir atviros grupių komandos. Būtent mišrioje grupėje Lentvario Mix komanda iškovojo vicečempionų titulą. O susumavus visų kitų rungčių taškus, paaiškėjo, kad lentvariečiai dar ir Klaipėdos mero taurę iškovojo.

Renginį sudarė 4 rungtys, kurių metu buvo renkami komandiniai taškai: drakono valčių irklavimas, jūrinė viktorina, jūrinių mazgų rišimas, pirmoji pagalba (gaivinimas).

Įspūdingo grožio 2-os vietos taurė drakonų valčių rungtyje atiteko Lentvario Mix komandai.
Rūtos Baranauskienės nuotr.

„Šis savaitgalis buvo tikrai ypatingas: dvi jėgos – vienas tikslas! – džiaugėsi viena iš dalyvių Rūta Baranauskienė. – Lentvario MIX – tai ne tik sportas, tai bendrystė, draugystė ir nepakartojamos emocijos. Atmosfera buvo nuostabi: muzika, plojimai, sirgaliai ir azartas užplūdo vos atsisėdus į valtį. Kartu su komanda išgyvenome tikrą kovą, kurioje reikėjo ne tik jėgos, bet ir vienybės bei ritmo. Mums pavyko iškovoti prizines vietas, o svarbiausia – įrodyti, kad Lentvario vardas gali skambėti garsiai visoje Lietuvoje!“

Kaip sakė R. Baranauskienė, „šiek tiek pasiruošimo, daug entuziazmo – ir rezultatas viršijo lūkesčius“.

„Tai buvo ne tik varžybos, tai buvo nuotykis, kuris dar ilgai liks atmintyje, – linksmai po varžybų kalbėjo renginio dalyvė. – Tai, ką jaučiu viduje iki šiol – nepaprastas jausmas, sunkiai nusakomas žodžiais. Ir žinote ką? Tai tik mūsų kelionės pradžia! Lentvaris – jėga!“

Dangės RALIS-festivalis – tai jau tradicija tapęs renginys, organizuojamas minint Pasaulinę jūros dieną ir siekiant stiprinti Klaipėdos jūrinį identitetą. Ta proga Lietuvos jūrininkų sąjunga kvietė Lietuvos įmonių/įstaigų/organizacijų bendruomenes bei studentiją kartu kurti unikalų, vienintelį tokio tipo renginį Lietuvoje. Be varžybų renginio svečių laukė Karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymas, jūrinės edukacijos, pramogos vaikams, gardi žuvienė, vandens skraidyklės parodomoji programa Dangės upėje. Žiūrovams nuotaiką kėlė Viačeslavas Mickevičius (Slavka).

„Trakų žemės“ informacija

Rūtos Baranauskienės nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Ieškomi nekilnojamojo turto Trakuose savininkai
Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos Trakuose – piligrimai iš Taivano ir Ukrainos
80 metų po atominio ginklo panaudojimo 80 metų po atominio ginklo panaudojimo
Trakų seniūnijoje bus surenkamos stambiagabaritės atliekos

Renginiai

„Daina per foto objektyvą“ ir laureatų darbų paroda „Daina per foto objektyvą“ ir laureatų darbų paroda
Choras „Con moto“ tiesia Čiurlionio dainų tiltą Choras „Con moto“ tiesia Čiurlionio dainų tiltą
Pergalingas savaitgalis Lenkijoje
Lentvario triumfas Klaipėdoje

Kultūra

„Daina per foto objektyvą“ ir laureatų darbų paroda „Daina per foto objektyvą“ ir laureatų darbų paroda
Choras „Con moto“ tiesia Čiurlionio dainų tiltą Choras „Con moto“ tiesia Čiurlionio dainų tiltą
Vilniaus oro uosto išvykimo terminalo fasadą papuošė M. K. Čiurlionio autografas
Aukštadvaryje ir Trakuose lankėsi Tauragės rajono Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ nariai

Sveikata

Rudeninis nerimas: kodėl jis užklumpa net stipriausius ir kaip sau padėti?
Erkių pavojus išlieka didelis: 6 taisyklės, kurios padės apsisaugot Erkių pavojus išlieka didelis: 6 taisyklės, kurios padės apsisaugot
Įsigyti vaistą nuo COVID-19 ligos bus galima bet kurioje vaistinėje
5 pigūs ir lengvi patiekalai su paprikomis
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos