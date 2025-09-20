Lentvario triumfas Klaipėdoje

Lentvario Mix komanda Klaipėdoje Dangės RALYJE–festivalyje. Rūtos Baranauskienės nuotr.
Praėjusį šeštadienį, rugsėjo 13 d., Lentvario drakonų valčių Mix komanda šventė įspūdingą pergalę – Klaipėdoje Dangės RALIS-festivalis! renginyje tapo vicečempionais bei iškovojo Klaipėdos mero taurę.
Dangės RALIS-festivalis! – tai komandinės varžybos, dalyvaujant keliose skirtingo tipo rungtyse Klaipėdos miesto mero taurei bei rėmėjų prizams laimėti!
Šių metų naujiena – ralyje varžėsi mišrios ir atviros grupių komandos. Būtent mišrioje grupėje Lentvario Mix komanda iškovojo vicečempionų titulą. O susumavus visų kitų rungčių taškus, paaiškėjo, kad lentvariečiai dar ir Klaipėdos mero taurę iškovojo.
Renginį sudarė 4 rungtys, kurių metu buvo renkami komandiniai taškai: drakono valčių irklavimas, jūrinė viktorina, jūrinių mazgų rišimas, pirmoji pagalba (gaivinimas).
Įspūdingo grožio 2-os vietos taurė drakonų valčių rungtyje atiteko Lentvario Mix komandai.
Rūtos Baranauskienės nuotr.
„Šis savaitgalis buvo tikrai ypatingas: dvi jėgos – vienas tikslas! – džiaugėsi viena iš dalyvių Rūta Baranauskienė. – Lentvario MIX – tai ne tik sportas, tai bendrystė, draugystė ir nepakartojamos emocijos. Atmosfera buvo nuostabi: muzika, plojimai, sirgaliai ir azartas užplūdo vos atsisėdus į valtį. Kartu su komanda išgyvenome tikrą kovą, kurioje reikėjo ne tik jėgos, bet ir vienybės bei ritmo. Mums pavyko iškovoti prizines vietas, o svarbiausia – įrodyti, kad Lentvario vardas gali skambėti garsiai visoje Lietuvoje!“
Kaip sakė R. Baranauskienė, „šiek tiek pasiruošimo, daug entuziazmo – ir rezultatas viršijo lūkesčius“.
„Tai buvo ne tik varžybos, tai buvo nuotykis, kuris dar ilgai liks atmintyje, – linksmai po varžybų kalbėjo renginio dalyvė. – Tai, ką jaučiu viduje iki šiol – nepaprastas jausmas, sunkiai nusakomas žodžiais. Ir žinote ką? Tai tik mūsų kelionės pradžia! Lentvaris – jėga!“
Dangės RALIS-festivalis – tai jau tradicija tapęs renginys, organizuojamas minint Pasaulinę jūros dieną ir siekiant stiprinti Klaipėdos jūrinį identitetą. Ta proga Lietuvos jūrininkų sąjunga kvietė Lietuvos įmonių/įstaigų/organizacijų bendruomenes bei studentiją kartu kurti unikalų, vienintelį tokio tipo renginį Lietuvoje. Be varžybų renginio svečių laukė Karinių jūrų pajėgų orkestro pasirodymas, jūrinės edukacijos, pramogos vaikams, gardi žuvienė, vandens skraidyklės parodomoji programa Dangės upėje. Žiūrovams nuotaiką kėlė Viačeslavas Mickevičius (Slavka).
„Trakų žemės“ informacija
Rūtos Baranauskienės nuotr.