Lentvaris kviečia į drakonų laivų lenktynes!

Parašyta: 2025-08-28 | Kategorija: Lentvaris, Lietuva, Naujienos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Visi esame po viena vaivorykšte
Jubiliejinis Trakų viešosios bibliotekos projekto „Migruojantis kinas“ sezonas
Rugsėjo 1-ąją Trakų rajono moksleiviai susitiks saugesnėje mokyklų aplinkoje
Trakuose įvyko Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas Trakuose įvyko Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas

Renginiai

Šį savaitgalį Lentvaris gyvens drakonų valčių ritmu
Tiltuose vyks bendruomenės šventė
Visi esame po viena vaivorykšte
Visuomenė kviečiama į susitikimą su Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos rengėjais

Kultūra

Tiltuose vyks bendruomenės šventė
Ministerija kviečia pirmąją pamoką skirti M. K. Čiurlioniui Ministerija kviečia pirmąją pamoką skirti M. K. Čiurlioniui
1400 naujų Kultūros paso veiklų – mokiniams atsivers dar platesnės kultūrinės patirtys 1400 naujų Kultūros paso veiklų – mokiniams atsivers dar platesnės kultūrinės patirtys
Kamerinis choras „Con moto“ pradėjo koncertinę kelionę į Latviją, Estiją ir Suomiją Kamerinis choras „Con moto“ pradėjo koncertinę kelionę į Latviją, Estiją ir Suomiją

Sveikata

Visi esame po viena vaivorykšte
Ką daryti, jei žuvyje aptikote parazitų
Laikas išvalyti rūsį: kiek iš tiesų galioja maisto konservai?
Lietuviai sujudo ieškoti apsauginės plėvelės nuo sprogimo grėsmės
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos