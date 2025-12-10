Lentvaryje įžiebta eglė

Evaldo Čingos nuotr.
Penktadienio vakarą Lentvaris pasitiko gražiausias metų šventes – miestą nušvietė iškilmingai įžiebta kalėdinė eglė, o gerą nuotaiką kūrė charizmatiškas Gabrieliaus Vagelio koncertas.
Dar gerokai prieš eglės įžiebimą aikštė ėmė pildytis šeimomis, vaikais ir senjorais, nešinais puikia nuotaika ir kalėdinio stebuklo laukimu. Kvepėjo imbieriniais meduoliais, aidėjo juokas ir šventinis šurmulys. Renginys prasidėjo teatralizuotu pasirodymu, kuris mažuosius įtraukė į jaukią, pasakišką istoriją apie žiemos stebuklus ir gerumą.
Susirinkusiuosius pasveikino ir šventės prasmingumą pabrėžė Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, kuris kartu su Lentvario seniūnijos seniūnu Artūru Nausučiu padėjo įžiebti pagrindinį šventės simbolį – Kalėdų eglę. Jų linkėjimai bendruomenei buvo kupini vilties, kad šventinis laikotarpis atneš daugiau ramybės ir šviesos į kiekvienus namus. Sužibus kalėdinėms lemputės, aikštė akimirksniu pavirto tikru šventiniu pasakos kampeliu.
Šventės kulminacija tapo žinomo lietuvių atlikėjo Gabrieliaus Vagelio koncertas. Charizmatiškasis dainininkas sukūrė jaukią, bet kartu ir šventinę atmosferą, atlikdamas tiek jautrias balades, tiek gerai pažįstamus hitus.
Koncerto metu Lietuvos Vyriausias Kalėdų Senelis Kalėda drauge su elfais įsikūrė prie ką tik sužibusios eglės, sveikino bendruomenę ir dalijo vaikams saldžias dovanas.
Renginys baigėsi, tačiau šventinė nuotaika dar ilgai sklandė ore. Lentvario eglės įžiebimo šventė dar kartą patvirtino, kad tradicijos ir bendrystė kuria šilčiausius žiemos prisiminimus.