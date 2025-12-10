Lentvaryje įžiebta eglė

Parašyta: 2025-12-10 | Kategorija: Kultūra, Lentvaris, Lietuva, Naujienos, Pramogos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |

Evaldo Čingos nuotr.

Penktadienio vakarą Lentvaris pasitiko gražiausias metų šventes – miestą nušvietė iškilmingai įžiebta kalėdinė eglė, o gerą nuotaiką kūrė charizmatiškas Gabrieliaus Vagelio koncertas.  

Evaldo Čingos nuotr.

Dar gerokai prieš eglės įžiebimą aikštė ėmė pildytis šeimomis, vaikais ir senjorais, nešinais puikia nuotaika ir kalėdinio stebuklo laukimu. Kvepėjo imbieriniais meduoliais, aidėjo juokas ir šventinis šurmulys. Renginys prasidėjo teatralizuotu pasirodymu, kuris mažuosius įtraukė į jaukią, pasakišką istoriją apie žiemos stebuklus ir gerumą.

Evaldo Čingos nuotr.

Susirinkusiuosius pasveikino ir šventės prasmingumą pabrėžė Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, kuris kartu su Lentvario seniūnijos seniūnu Artūru Nausučiu padėjo įžiebti pagrindinį šventės simbolį – Kalėdų eglę. Jų linkėjimai bendruomenei buvo kupini vilties, kad šventinis laikotarpis atneš daugiau ramybės ir šviesos į kiekvienus namus. Sužibus kalėdinėms lemputės, aikštė akimirksniu pavirto tikru šventiniu pasakos kampeliu.

Šventės kulminacija tapo žinomo lietuvių atlikėjo Gabrieliaus Vagelio koncertas. Charizmatiškasis dainininkas sukūrė jaukią, bet kartu ir šventinę atmosferą, atlikdamas tiek jautrias balades, tiek gerai pažįstamus hitus.

Koncerto metu Lietuvos Vyriausias Kalėdų Senelis Kalėda drauge su elfais įsikūrė prie ką tik sužibusios eglės, sveikino bendruomenę ir dalijo vaikams saldžias dovanas.

Evaldo Čingos nuotr.

Renginys baigėsi, tačiau šventinė nuotaika dar ilgai sklandė ore. Lentvario eglės įžiebimo šventė dar kartą patvirtino, kad tradicijos ir bendrystė kuria šilčiausius žiemos prisiminimus.

Lentvario kultūros centro informacija 


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Konkursas – aplankyk visas Trakų rajono seniūnijų egles!
Įvyko dar vieni projekto „Integracija Trakų krašte“ dalyvių mokymai
Trakuose išrinktas naujas viešosios erdvės meno kūrinys
Rūdiškėse suspindo Kalėdų eglė! Rūdiškėse suspindo Kalėdų eglė!

Renginiai

Lietuvių širdis pavergęs tararoleris turi naują misiją
„Nepavaldi likimui“ Trakų viešojoje bibliotekoje
Įvyko dar vieni projekto „Integracija Trakų krašte“ dalyvių mokymai
„Kiemelio“ pirmadieniai Nr. 9. Šv. Jonas Nepomukas

Kultūra

Tiltų kaimo  bendruomeniškumo stiprinimas
„Nepavaldi likimui“ Trakų viešojoje bibliotekoje
Konkursas – aplankyk visas Trakų rajono seniūnijų egles!
Žurnalo „Voruta“ prenumeratorių ir skaitytojų dėmesiui!

Sveikata

Ilgaamžiškumo ekspertas dr. V. Dirsė: „Su genais nepakovosi“ – vienas didžiausių sveikatos mitų, kurių reikia atsikratyti“
Akcija „Eglutė gyvenimui“ – miškininkų padėka kraujo donorams 
Neigiamas gripo ar COVID-19 greitojo testo atsakymas nereiškia, kad nesergate
Pirtis – ne tik malonumas: kada sveikatinimosi ritualas gali baigtis ligoninėje?
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos