Lentvaryje lankėsi tarptautinio jaunimo vizito atstovai

Rugsėjo 2 dieną Lentvaryje lankėsi jaunimo darbuotojai, jaunimo politikos formuotojai ir jaunimo organizacijų atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Slovėnijos, Portugalijos, Italijos, Ispanijos, Serbijos, Bulgarijos, Norvegijos ir Vokietijos, dalyvaujantys Lietuvoje vykstančiame tarptautiniame vizite „Exploring forms and vision of youth work development in Lithuania“.

Prieš tai aplankę Trakus ir Vilnių dalyviai, lydimi projekto organizatorių Mariaus Ulozo ir Nerijaus Miginio, diskutavo su Trakų rajono savivaldybės meru Andriumi Šatevičiumi ir jaunimo reikalų koordinatore Aukse Podrezaite apie savivaldybėje vykdomas darbo su jaunimu formas, jaunimui skirtas programas bei priemones.

Po šilto susitikimo dalyviai svečiavosi Lentvaryje ir stebėjo visą miestą subūrusį vasaros sezono uždarymo renginį LENTVARIS FEST.

Pagrindinis vizito tikslas – pamatyti, kokios yra vykdomos ir kaip veikia skirtingos darbo su jaunimu formos Lietuvoje, suvokti tendencijas, kaip jaunimas yra įtraukiamas į sprendimų priėmimą bei kokios paslaugos teikiamos jauniems žmonėms.

Auksė Podrezaitė

Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė