Lietuva imasi griežtų veiksmų kontrabandos gabenimo bepilotėmis priemonėmis iš Baltarusijos atžvilgiu

Kontrabandinis meteorologinis balionas. Laima Penek/ lrv.lt nuotr.
Po praėjusios nakties incidento, kai iš Baltarusijos į Lietuvos teritoriją buvo paleista didelė grupė kontrabandinių meteorologinių balionų, Ministrės Pirmininkės Ingos Ruginienės pavedimu sušaukta Nacionalinio saugumo komisija (NSK). Komisijos posėdyje įvertintos grėsmės ir rizikos civilinės aviacijos saugumui ir valstybės sienos apsaugai, taip pat priimti sprendimai dėl tolesnių veiksmų, siekiant užkardyti kontrabandos veiklą oro keliu.
„Lietuva griežtai reaguos į bet kokį oro erdvės pažeidimą: jei panašūs incidentai kartosis, siena su Baltarusija bus uždaryta. Kontrabanda oro keliu kelia rizikas saugumui ir civilinei aviacijai, todėl institucijos veiks koordinuotai, siekdamos, kad ši nusikalstama veikla būtų efektyviai užkardyta ir ekonomiškai nenaudinga“, – sako Ministrė Pirmininkė Inga Ruginienė. Ji pažymi, kad NSK vėl susitiks kitą savaitę aptarti šio incidento atžvilgiu atliktų darbų.
Atsižvelgiant į pasikartojančius incidentus su kontrabandą gabenančiais balionais Nacionalinio saugumo komisija nusprendė, kad pasikartojus panašiems incidentams Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) galės savarankiškai priimti sprendimą uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija 24 valandoms. Jei grėsmė išliktų, VSAT teiks siūlymą Vyriausybei dėl uždarymo pratęsimo.
Taip pat pažymėta, kad turi būti griežtinama baudžiamoji atsakomybė už kontrabandą oro keliu. Nuspręsta inicijuoti Baudžiamojo kodekso pakeitimus, kad už kontrabandinių krovinių gabenimą oro balionais ar kitomis bepilotėmis priemonėmis būtų taikoma griežtesnė atsakomybė. Taip pat priėmus pakeitimus būtų numatyta galimybė taikyti civilinius išieškojimus, siekiant atlyginti žalą, patirtą dėl oro uosto veiklos stabdymo ar kitų sutrikdymų.
Posėdyje aptarti ir technologiniai sprendimai SIM kortelių, kurios tvirtinamos prie kontrabandos, blokavimui. Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavesta pateikti informaciją ir siūlymus dėl technologinių priemonių, kurios leistų blokuoti SIM korteles, naudojamas kontrabandininkų sekimo įrenginiuose oro balionų nusileidimo vietai nustatyti.
Taip pat nutarta ieškoti technologijų, kuriomis būtų galima neutralizuoti oro balionus.
VRM parengs reikalingų technologijų specifikaciją ir pateiks ją Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri ieškos aukštųjų technologijų įmonių, galinčių sukurti balionų aptikimo, sekimo ir neutralizavimo sprendimus. Tokiu būdu siekiama padaryti kontrabandos veiklą ekonomiškai nuostolingą ir nepatrauklią kontrabandininkams.
Be to, Užsienio reikalų ministerijai pavesta įspėti Baltarusiją, kad nesiimant veiksmų prieš kontrabandininkus, kurie iš šios šalies teritorijos leidžia oro balionus ar dronus, Lietuva gali svarstyti pasienio kontrolės punktų uždarymą ilgesniam laikui. Lietuva pabrėžia, kad tokia veikla kelia tiesioginę grėsmę civilinei aviacijai ir viešajam saugumui.
Skrydžiai atnaujinti trečiadienio rytą, 6.30 val. Dėl incidento paveikta apie 30 skrydžių, nukentėjo daugiau kaip 4000 keleivių.
Prevenciniu pagrindu buvo laikinai apribotas eismas per Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktus, jų veikla atnaujinta 9.00 val. ryto.
Šiuo metu atliekami kriminalinės žvalgybos veiksmai, siekiant nustatyti operacijos mastą, organizatorius ir naudotas priemones.
Šiais metais dėl kontrabandos oro keliu sulaikyta daugiau kaip 100 asmenų, iš jų 20 jau nuteisti. Dalis operacijų buvo organizuotos naudojant meteorologinius balionus su GPS siųstuvais ir SIM kortelėmis, leidžiančiomis nustatyti krovinio nusileidimo vietą.
Lietuvos tarnybos palaiko nuolatinį ryšį su Lenkijos ir Latvijos pasienio institucijomis, kur taip pat fiksuojami panašūs incidentai.
Lrv.lt pranešimas