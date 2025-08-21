Lietuviai sujudo ieškoti apsauginės plėvelės nuo sprogimo grėsmės

Asociatyvi nuotr.
Lietuvoje vis daugiau kalbama apie ekstremalias situacijas ir būdus apsisaugoti nuo įvairių grėsmių. Tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės ar viešosios įstaigos rengia veiklos tęstinumo planus, kad apsisaugotų ir galėtų tęsti veiklą net esant kritinei padėčiai. Viena iš labiausiai dominančių apsaugos priemonių yra speciali plėvelė langams, sprogimo atveju sulaikanti stiklo skeveldras. Apie tai išplatintame pranešime plačiau pasakoja sertifikuota Madico SafetyShield sistemos specialistė Živilė Vaitkūnienė.
Pasak 30 metų patirtį sukaupusios inžinierės, ilgą laiką klientai dažniausiai domėjosi tik ant langų klijuojamomis plėvelėmis, saugančiomis nuo karščio, UV spindulių ir svetimų akių. Dabar vis dažniau teiraujamasi apie plėveles, kurios galėtų sulaikyti stiklo šukes sprogimo atveju. „Tokios plėvelės Lietuvoje yra visiška naujovė, tačiau plačiai naudojamos Izraelyje, Egipte, Libane bei Amerikoje, kur ir buvo sukurtos. Prasidėjus karui Ukrainoje, amerikiečiai, tiksliau, apsauginių plėvelių gamintojas „Madico“, inicijavo didelio masto seminarų ciklą savo distributoriams Europoje, siekdamas supažindinti su naujausiomis technologijomis, galinčiomis padėti užtikrinti žmonių saugumą. Šiuo metu tai – vieninteliai gamintojai, kurių apsaugines nuo sprogimo bangos plėveles SafetyShield su patentuotomis rėmo tvirtinimo sistemomis jau galime pasiūlyti Lietuvos rinkai“, – atskleidžia Ž. Vaitkūnienė.
Kelių lygių apsauga
UAB „Aša“ vadovaujanti Ž. Vaitkūnienė patikslina, kad apsauginės langų plėvelės sistema neapsaugo lango nuo skilimo sprogimo metu, bet sulaiko šukes, kurias sprogimo banga išblaškytų po patalpas. „Stiklo šukės gali mirtinai sužeisti, o jei ir nepažeidžia gyvybinių organų, jas pašalinti iš organizmo sudėtinga, nes negalima aptikti atliekant rentgeno tyrimą. Ant stiklo klijuojama apsauginė plėvelė SafetyShield užtikrina, kad nuo smūgio bangos sudužęs stiklas blogiausiu atveju iškristų visas – nepažirtų, bet nukristų, kaip knyga iš lentynos. Itin stipri, keliasluoksnė, visiškai skaidri plėvelė, priklausomai nuo lango rėmo, prie jo gali būti tvirtinama keliais būdais patentuotomis medžiagomis, nuo kurių priklauso saugumo lygis ir kurios užtikrins stiklo su plėvele išlikimą rėme bei atitiks aukščiausius apsaugos reikalavimus. Konstrukcijai tvirtinti gali būti naudojama speciali juosta ir storas silikono sluoksnis; ji gali būti prisukama metalinio profilio rėmais ir fiksuojama specialiomis tarpinėmis; taip pat įrengiamos specialios virvinės gaudyklės. Pastarasis būdas populiarus įvairiuose karinių struktūrų pastatuose“, – pranešime spaudai pasakojo inžinierė.
Anot pašnekovės, nuo pasirinkto plėvelės tvirtinimo būdo priklauso ir darbų trukmė bei kaštai. Vidutiniškai skaičiuojama, kad senos statybos vaikų darželio langų apsaugą sumontuoti užtruktų apie dvi savaites.
Užtikrina veiklos tęstinumą
Ž. Vaitkūnienė atkreipia dėmesį, kad tokia apsauginė langų plėvelė būtų naudinga ne tik karinio konflikto atveju, bet ir netoliese vykstant karinėms pratyboms, nugriaudėjus sprogimui didesnėse įmonėse ir kt. „Sprogimo banga gali išmušti stiklus net už kelių kilometrų esančiuose pastatuose, o kai kurios įstaigos ir institucijos turi veikti nepertraukiamai, kad užtikrintų viešąsias paslaugas. Tai – valdžios institucijos, gydymo ir ugdymo įstaigos, oro uostai ir kt. Štai iš darželio galime pasiimti vaikus ir kelias dienas jų ten neleisti, o ligonines evakuoti, operacijas perkelti nėra taip paprasta, – pažymi pašnekovė. – Apsauginė plėvelė gali ne tik išgelbėti gyvybę, apsaugoti nuo sužeidimų, bet ir užtikrinti veiklos tęstinumą tiek valstybinėse, tiek privačiose įstaigose. Bet kokiu atveju svarbiausia apsaugoti viešąsias ir valstybines įmones nuo galimų sprogimo pavojų, nes būtent jos ekstremalių situacijų metu gali tapti daugelio žmonių prieglobsčiu. Kita vertus, būtent ši plėvelė gali padėti užtikrinti viešųjų įstaigų – svarbių valstybinių objektų, ligoninių, mokyklų, darželių – darbo tęstinumą šaltuoju periodu. Esant minusinei temperatūrai pabirus langams daugelis įstaigų taptų neveiksnios, o SafetyShield plėvele apsaugoti stiklai gali ir išlikti savo vietoje. Labai svarbu suvokti, kad langams sudužus žiemą viskas sutriks: susproginės radiatoriai, užšals vamzdžiuose vanduo ir t. t. Tai labai svarbu, nes neaišku, kuriuose pastatuose, kuriose miesto dalyse bus saugiau esant ekstremaliai situacijai“.
Sertifikuota „Madico SafetyShield“ sistemos specialistė Živilė Vaitkūnienė
Daugiau nei 30 metų veikiančios plėvelių įmonės atstovė pasakoja, kad jau sulaukia besikreipiančių gydymo ir mokymo įstaigų atstovų, kurie domisi galimybėmis apsaugoti langus. „Tai išduoda, kad jau žengiami pirmi žingsniai siekiant pasirūpinti žmonių ir pastatų apsauga“, – sako Ž. Vaitkūnienė.
Saugumo negalima atidėlioti
Konferencijose pranešimus apie langų plėveles skaitanti specialistė įsitikinusi, kad esant neramiai geopolitinei situacijai, reikėtų pasitvirtinti tiek įstaigos, tiek asmeninį biudžetą, kuris bus skirtas apsaugai. Anot inžinierės, reikėtų turėti pasiruošus A, B ir C planus, ką pagal savo galimybes kiekvienas galime daryti.
„Planas A galėtų būti apsauginė langų plėvelė bei žinios, kaip elgtis ekstremaliose situacijose. Pavyzdžiui, jei nuo sprogimo bangos dūžta lango stiklas, reikia kristi ant žemės ir ristis kuo arčiau palangės, nes šukės sklinda tolyn nuo lango, todėl prie pat jo bus saugiausia, – pataria pašnekovė. – Planuojant apsaugoti pastatų langus, verta galvoti strategiškai: gal kai kurios patalpos yra nenaudojamos, gal kai kuriuos stiklus galime dengti plonesne plėvele ir pan. Svarbu prisiimti atsakomybę už savo ir savo darbuotojų, klientų ar pacientų saugumą. Neaišku, kur užklups kritinė situacija, kiek dienų ar naktų kažkur reikės praleisti, todėl turėtume daryti viską, ką galime, kad užtikrintume saugią aplinką darbe ir namuose.“
UAB „Aša“ jau daugiau kaip 33 metai teikia profesionalias langų plėvelių klijavimo paslaugas Lietuvoje. Nuo saulės, karščio ir UV saugančių langų plėvelių iki inovatyvių sprendimų apsaugai nuo įsilaužimų, stiklo šukių, sprogimų padarinių. „Aša“ yra vieninteliai oficialūs „Madico“, žinomo ir visame pasaulyje pripažinto JAV plėvelių gamintojo atstovai Baltijos šalyse. Madico SafetyShield yra daugiausia bandymų pasaulyje atlaikiusi saugos plėvelių sistema, kuri suteikia patikimą ir ilgalaikę apsaugą nuo stiklo dūžio pavojų (dėl sprogimo).
UAB „Aša“ Taip pat yra aktyvi Europos langų plėvelių asociacijos (EWFA) narė, dalyvaujanti tarptautiniuose standartų ir sprendimų kūrimo procesuose.
