Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje galima užsisakyti neįprastą dovaną

Parašyta: 2025-12-21

Svarbios datos orų aprašymo pavyzdys

Visi norintys užsisakyti hidrometeorologinės informacijos teikimo paslaugą (pažymas, meteorologinių ar hidrologinių duomenų rinkinius, gimtadienio orus ir kt.) nuo šiol tai gali atlikti vos keliais paspaudimais naudojantis prašymų dėl hidrometeorologinės informacijos suteikimo platforma. Šis metodas gerokai greitesnis ir patogesnis nei iki šiol buvę būdai (teikiant prašymą atvykus gyvai arba siunčiant užpildytą prašymą mums bendruoju el. paštu).

SVARBU: jeigu jūsų prašymas negali būti pateiktas per savitarnos svetainę, tuomet jį vis dar privalėsite pateikti senuoju būdu (atvykus gyvai į Tarnybą užpildyti prašymą arba atsiųsti jį mums el. paštu).

Visa užsakyta informacija pareiškėjui pateikiama ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo, skubos tvarka – ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

Primename, jog asmeniniam naudojimui yra atvertas hidrometeorologinių stebėjimų duomenų archyvas. Dar daugiau hidrometeorologinių duomenų patalpinta čia (puslapio apačioje), o įvairių vertingų leidinių galite surasti čia.

Norimos datos orų informacijos pateikimas lentelėje

Nežinote ką padovanoti gimtadienio proga? Turime originalios dovanos pasiūlymą!

Rekomenduojame išbandyti paslaugos.meteo.lt platformą ir užsisakyti savo, draugo arba giminaičio „Svarbios datos“ paslaugą (tinka: gimtadienis, vestuvių sukaktis, darbo jubiliejus, kitas jums svarbus įvykis). Užsisakę gausite detalų jūsų pasirinktos dienos tuo metu buvusių orų sąlygų aprašymą, kurį vėliau galėsite įsirėminti bei padovanoti Jums brangiam žmogui.

