Lapkričio 29-ąjąj vyks LIF neeilinė rinkiminė konferencijoje, kurioje bus renkamas naujasis prezidentas
Pasibaigus kandidatūrų teikimo terminui paaiškėjo, kad 2025 m. Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) prezidento rinkimuose dalyvaus du kandidatai – bendruomenės rinksis tarp esamo ir buvusio prezidento.
Lapkričio 29 d. vyksiančioje LIF neeilinėje rinkiminėje konferencijoje į prezidento pareigas pretenduos nuo 2021-ųjų jas užimantis Mindaugas Griškonis ir tris kadencijas (2009-2021 m.) iki tol dirbęs Dainius Pavilionis.
Bendruomenės nariai taip pat rinks šešis naujus Vykdomojo komiteto (VK) narius. Savo kandidatūras į šias pozicijas pateikė septyni asmenys – Lina Šaltytė-Masilionė, Viktoras Peškauskas, Laimutė Venslovaitė, Aurimas Adomavičius, Kęstutis Butkus, Edita Lavickienė ir Asta Zablockytė.
Iš viso VK sudaro 9 nariai: prezidentas, jo siūlomi du viceprezidentai ir šeši renkami.
Renginyje taip pat bus renkami nauji apeliacinės komisijos nariai bei tvirtinamas trenerių tarybos pirmininkas.
LIF neeilinė rinkiminė konferencija lapkričio 29 d. prasidės 12 val. Tony Resort viešbučio „Miško“ konferencijų salėje, Anupriškių k. 2, Trakų r. sav.
Galutinė konferencijos darbotvarkė buvo patvirtinta 2025 m. spalio 31 d. vykusiame LIF Vykdomojo komiteto posėdyje Nr. 79.
Išsamiau su darbotvarke galima susipažinti interneto svetainėje https://www.lif.lt/lif-prezidento-rinkimuose-du-kandidatai/
LIF inform. ir nuotr.