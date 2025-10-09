Lietuvos probacijos tarnyba organizuoja sustiprintas prevencines priemones

Siekiant užtikrinti visuomenės saugumą, Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų veikla orientuojama į pakartotinių nusikaltimų (recidyvo) rizikos mažinimą ir teisės pažeidėjo sėkmingą reintegraciją į visuomenę. Probacijos pareigūnai su prižiūrimaisiais dirba individualiai, neapsiribodami tik kontrolės priemonių taikymu, bet ir įgyvendina prevencines priemones, skatinančias šių asmenų motyvaciją keisti elgesį.
Spalio – lapkričio mėn. sustiprintų prevencinių priemonių metu probacijos specialistai 60-ties Lietuvos savivaldybių teritorijose ypatingą dėmesį tiek darbo dienomis, tiek ir savaitgaliais skirs probacijos prižiūrimųjų elgesio kontrolei.
Pareigūnai vertins, kaip laikomasi probacijos sąlygų, tikrins prižiūrimų asmenų blaivumą, bendraus su prižiūrimaisiais ir jų artimaisiais apie nuteistojo elgesį, pokyčius bausmės atlikimo metu, kylančias rizikas. Taip pat stiprinama probacijos prižiūrimų asmenų, įvykdžiusių seksualinio, smurtinio pobūdžio veikas, kontrolė.
Pas prižiūrimuosius vyks probacijos specialistų komandos (pareigūnai, psichologas, resocializatorius). Gyvenamojoje aplinkoje bus vertinamas socialinės, psichologinės ar kitokios pagalbos poreikis, o artimieji, esant poreikiui, bus konsultuojami smurto prevencijos klausimais.
Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje šiuo metu yra virš 15 tūkst. žmonių, kuriems teismas už įvykdytas nusikalstamas veikas skyrė alternatyvias laisvės atėmimui bausmes.
Simona BANĖNIENĖ,
Lietuvos probacijos tarnybos patarėja