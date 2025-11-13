Linos Itagaki knygelių piešti herojai Rūdiškių bibliotekoje

Renginio organizatorių nuotr.
Nors lapkričio orai neskatina išlįsti iš jaukių klasių, bet Rūdiškių gimnazijos 1 a kl. mokiniai su mokytoja Filomena Grambiene ir mokytojos padėjėja Inesa Audeniene lapkričio 10 d. atskubėjo į Rūdiškių biblioteką susitikti su viena ryškiausių Lietuvos komiksų kūrėjų Lina Itagaki. Susitikimo metu iliustratorė pristatė dvi naujausias savo knygeles, skirtas jaunesniojo amžiaus vaikams, – „Ką prarijo Bobas?“ ir „Sakmė apie Neringą“.
Lina Itagaki dalijosi su vaikais savo kūrybiniais momentais, kurie mažiesiems buvo nauji ir įdomūs. Vaikams kilo daug klausimų. Pirmiausia, ar ilgai piešiami paveiksliukai vienai knygai? Ir jų nuostabai, nupiešti iliustracijas vienai knygai užtrunka nuo 4 iki 7 mėnesių.
Kitas vaikus sudominęs dalykas buvo toks: „Kai gaunate tekstą, kas vyksta Jūsų galvoje, kaip atkeliauja fantazija ir sukuriate tokius įdomius personažus?“. Ir pasirodo, kad iliustratorė pirmiausia mintyse sukuria pagrindinio veikėjo paveikslą ir tik tada piešia antraeilius personažus ir aplinką. Pavyzdžiui, knygelei „Sakmė apie Neringą“ iliustratorė įkvėpimo sėmėsi kopose, piešdama lapelius, medienos šapelius ir stebėdama gamtą ir jos išdaigas.
Po knygelės „Ką prarijo Bobas?“ pristatymo vyko edukacija ir mokinukai galėjo pasinerti į savo fantazijos platybes ir nupiešti tai, ką įsivaizdavo, ką galėtų praryti šuo Bobas, jeigu gyventų jų namuose.
Vaikai šurmuliavo – jiems labai patiko, kad iliustratorė skyrė laiko kiekvienam. Smagų susitikimą vainikavo bendra nuotrauka ir iliustratorei įteikta rožių puokštė, kurią sukomponavo Rūdiškių bibliotekos draugai – floristikos studija „Gėlių kampas“.
Rasa Verseckienė,
Trakų viešosios bibliotekos
Rūdiškių padalinio vyriausioji bibliotekininkė