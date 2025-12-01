LRT žurnalistai ir kiti darbuotojai skelbia protestą: mus bando užvaldyti, negalime tylėti

LRT | V. Raupelio / LRT nuotr.
LRT žurnalistų pareiškimas. 2025 m. gruodžio 1 d.
Pastaruosius metus mes, LRT žurnalistai, jaučiame beprecedentį politikų spaudimą ir matome siekį užvaldyti visuomeninį transliuotoją. Apie mus skleidžiama melaginga informacija, taip siekiant supriešinti visuomenę ir LRT, – rašoma pirmadienį išplatintame LRT žurnalistų ir kitų darbuotojų viešame kreipimesi į visuomenę.
Seime skubos tvarka kelią skinasi LRT įstatymo pataisos, leidžiančios lengviau atleisti LRT generalinį direktorių. Jos prieštarauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, galbūt prieštarauja Konstitucinio Teismo doktrinai, yra svarstomos į diskusijas neįtraukiant žiniasklaidos bendruomenės ir teisės ekspertų. Jos atveria kelią politizuoti LRT: kyla grėsmė, kad kiekviena nauja valdžia sieks paskirti sau įtinkantį generalinį direktorių.
Todėl mes, LRT žurnalistai bei kiti visuomeninio transliuotojo darbuotojai, nebegalime tylėti ir sakome: gana.
Deja, šiuo metu nei LRT taryba, nei LRT administracija negali mūsų apginti nuo politikų kišimosi, todėl iniciatyvos imamės patys. Pabrėžiame: mūsų rūpestis susijęs ne su konkrečiomis asmenybėmis – mes protestuojame prieš pastangas naikinti egzistuojančius saugiklius LRT nepriklausomumui užtikrinti.
Visuomenės informavimo įstatymas suteikia žurnalistams ne tik teisę, bet ir pareigą ginti žiniasklaidos laisvę, kai jai kyla grėsmė. Todėl mes, LRT žurnalistai, kurių yra beveik 200, pirmą kartą prašome visuomenės palaikymo saugant žiniasklaidos ir žodžio laisvę, nes ji yra vienas demokratijos garantų. Tai svarbu, nes šiandien valdančiųjų veiksmai ima darytis panašūs į grėsmingus Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos ir Sakartvelo pavyzdžius, kur politikai užgniaužė žodžio laisvę.
Skelbiame savaitę truksiančią protesto akciją, skirtą visuomeniniam transliuotojui ir nepriklausomai žiniasklaidai apginti:
- Reikalaujame valdančiųjų atsitraukti nuo siūlymo keisti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką ir inicijuoti rimtą diskusiją dėl LRT tarybos depolitizavimo, į ją įtraukiant žurnalistų organizacijas, žiniasklaidos ir teisės ekspertus.
- Prašome visuomenės pasirašyti peticiją, kurią inicijuoja platesnė žurnalistų bendruomenė.
- Kviečiame ateiti mūsų palaikyti į protesto akciją, kuri vyks Vilniuje, prie Seimo, gruodžio 9 d. 12 val.
Visą šią savaitę LRT darbuotojai – žurnalistai, laidų vedėjai, prodiuseriai, vaizdo ir garso režisieriai, operatoriai bei kiti kolegos, be kurių LRT tiesiog negalėtų veikti – eteryje skelbs tylos minutes. Aiškinsime, kokia svarbi demokratinei visuomenei yra laisva žiniasklaida, pasakosime nesėkmingų valstybių pavyzdžius, kas nutinka, kai žiniasklaida yra uzurpuojama.
Nepaisydami šios beprecedentės protesto akcijos, mes ir toliau atliksime savo pareigas – pateiksime visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją, griežtai laikydamiesi įstatymų ir etikos normų.
Mes, LRT žurnalistai, dirbame ne politikams, ne LRT tarybai, ne LRT generaliniam direktoriui, o visuomenei.