„Maisto banko“ akcijoje paaukota daugiau nei 332 tūkstančiai maisto produktų

„Maisto banko“ akcija. Organizatorių nuotr.
Savaitgalį vykusioje „Maisto banko“ akcijoje geros valios žmonės stokojantiems paaukojo 332 008 vnt. maisto produktų, kurių vertė daugiau nei 533 tūkst. eurų. Suaukoti maisto produktai atiteks „Maisto banko“ ir dar 227 kitų nevyriausybinių organizacijų globojamiems žmonėms, tarp kurių tokios organizacijos kaip „Caritas“, Maltos ordino pagalbos tarnyba, SOS vaikų kaimai ir mažesnės senelius, vaikus, gausias šeimas ar neįgaliuosius globojančios organizacijos. 39-oji akcija vyko 73 Lietuvos miestuose bei miesteliuose, akcijoje dalyvavo ir paramą rinkti padėjo beveik 7 tūkst. savanorių, akcija vyko 410 parduotuvių.
Pasak „Maisto banko“ vadovo Simono Gurevičiaus, tai viena dosniausių akcijų per pastaruosius penkerius metus. „Artėjant gražiausioms metų šventėms Lietuva išties susivienijo ir atvėrė širdis dalindamasi maistu su tais, kuriems jo labiausiai trūksta. Šios akcijos rezultatai tik nežymiai nusileidžia prieš trejus metus vykusiai akcijai, kai rinkome paramą Ukrainos karo pabėgėliams ir tai aiškiai parodo, kad žmonės nėra abejingi ir savo šalies gyventojams. Tereikia išdrįsti paprašyti pagalbos ir sudaryti patogias galimybes aukoti, tuomet visuomenė noriai įsitraukia. Esame nuoširdžiai dėkingi visiems aukojusiems, savanoriams ir partneriams, kurių dėka parama pasieks šimtus tūkstančių sunkiau gyvenančių žmonių“, – sako „Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius.
S. Gurevičius džiaugiasi, kad visuomenė atsiliepia į organizacijos prašymus. „Jau ne vienerius metus prašome aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, ir labai džiugu matyti, kad žmonės mus girdi. Šie produktai kartu su makaronais ir kruopomis patenka į dažniausiai aukotų maisto produktų penketuką. Šis maistas yra būtent tai, ko labiausiai prašo sunkiau gyvenantys žmonės“, – sako „Maisto banko“ vadovas.
„Maisto banko“ duomenimis, be penkių didžiųjų Lietuvos miestų šiemet dosniausiai aukota Marijampolėje, Alytuje, Kėdainiuose, Jonavoje ir Vilkaviškyje. Pastarasis miestas šiais metais pirmą kartą pateko į dosniausiųjų dešimtuką lyginant su praėjusių metų akcija Vilkaviškio gyventojų aukojamo maisto kiekis išaugo beveik dvigubai.
Tarp paramą rinkusių organizacijų daugiausia maisto surinko „Maisto bankas“, Širvintų rajone įsikūrę savarankiškumo namai „Žiburys“, Maltos ordino pagalbos tarnyba, labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“, Šakių rajone veikianti organizacija „Namai visiems“ bei sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“.
39-ojoje „Maisto banko“ akcijoje aukojo 93 146 šalies gyventojai. Vidutinė aukojamo krepšelio vertė siekė 5,73 euro. Brangiausius krepšelius aukojo Vilniaus, Trakų, Klaipėdos, Alytaus, Palangos, Kauno rajono ir Varėnos gyventojai, jų aukojamo krepšelio vidutinė vertė svyravo nuo 6,5 iki 8,19 euro.
Lietuvoje skurdo riziką patiria kas penktas šalies gyventojas, o kas septintas pripažįsta, kad jam neužtenka pinigų net būtiniausiam maistui. „Maisto bankas“ nuoširdžiai dėkoja visiems prisidėjusiems šalies gyventojams, savanoriams ir akcijos partneriams. Nespėję prisidėti prie iniciatyvos kviečiami aukoti telefonais 1343 (auka 5 eurai) arba 1413 (auka10 eurų).