„Maisto banko“ savanorė – apie skurdą šeimose: „Matant kaip vienišas tėtis stengiasi dėl vaikų, supranti pagalbos svarbą“

„Maisto banko“ savanorė su Regina ir jos dukra
Lietuvoje skurdo riziką patiria kas penktas šalies gyventojas. Tai reiškia, kad tūkstančiai šeimų gyvena nuolat skaičiuodamos kiekvieną centą, svarstydamos ar lėšų užteks maistui, ar nereiks atsisakyti šiltesnių drabužių arba vaistų. Tarp labiausiai pažeidžiamų – vieniši tėvai, auginantys vaikus. „Maisto banko“ savanorė Renata Kuklišina iš Alytaus dažnai lanko tokias šeimas ir iš arti mato jų kasdienybę, kupiną ne tik rūpesčių, bet ir šviesos.
„Sunku matyti šeimas, kuriose tėvai labai stengiasi, dirba, rūpinasi vaikais, tačiau pragyventi vis tiek sunku. Atrodo, abu tėvai dirba, bet tų pajamų niekaip neužtenka. O dar kai vaikai suserga, tai vienam reikia antibiotikų, kitam vaistų nuo slogos, trečiam nuo kosulio. Tada ateina įvairios šventės, keičiasi metų laikai ir vaikai auga, todėl reikia vis kitų drabužių… Ir matai, kad tėveliai stengiasi iš paskutiniųjų, bet vis tiek neišgali aprūpinti savo šeimos būtiniausiais dalykais“, – pasakoja Renata.
Pasak jos, daugelis šeimų prašančių pagalbos yra darbščios ir stengiasi, tačiau gyvenimo išbandymų jiems tiesiog per daug. „Kartais jie man sako: „Dabar nieko neturim šaldytuve, bet rytoj užsiregistravom į „Maisto banką“, tai viskas bus gerai“ – ir tada ypatingai jaučiu, kiek daug „Maisto banko“ pagalba reiškia šiems žmonėms.
O kartu kiek daug tvirtybės ir optimizmo jie savyje turi. Štai tarp globojamų šeimų yra jaunas tėtis, kuris liko vienas su dviem mažais vaikais, nes jų mamytė mirė. Nors jam sunku visomis prasmėmis, ir pajamų ne visada viskam užtenka, tačiau tvarkosi puikiai ir vis man kartoja: „Ateis laikas, kai aš padėsiu kitiems“. Man tik to ir užtenka, kad neabejočiau pagalbos prasme. Tuo pačiu matau, kaip remiamos šeimos džiaugiasi „Maisto banko“ parama, kai gauna krepšelius, kartais net eina pasišokinėdami, nes žino, kad bent jau savo vaikams turės ką padėti ant stalo. Tokios akimirkos viską atperka, jauti, kad tai ką darai tikrai yra reikalinga“, – pasakodama šypsosi Renata.
Skurdas ir negalia šeimoje
Pagal Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo duomenis, Lietuvoje vis dar auga skurdo rizika tarp žmonių su negalia – 2024 m. ji siekė net 38,2 proc. Tai aukščiausias rodiklis visoje Europos Sąjungoje. Tad skurdas neaplenkia ir šeimų, kuriose auga vaikai su negalia. Jeigu negalia sunki, dažnu atveju vienas iš tėvų turi visą laiką būti su vaiku, todėl negali dirbti. Dar sunkiau, jei vaiką su sunkia negalia augini vienas, tuomet trūksta ne tik moralinio palaikymo, bet ne retai ir kitų būtiniausių dalykų. Regina, viena auginanti negalią turinčią dukrą, sako, kad „Maisto banko“ parama joms padeda išgyventi.
„Nors dukra jau pilnametė, bet jos negalia protinė, sunki, todėl mes visada kartu. Negaliu niekur išeiti ilgam. Mano dukra labai myli gyvūnus, auginame triušiukus, ji labai mėgsta žemės ūkio darbus – abi kasam, sodinam gėles, svogūnus, ji labai kruopščiai viską daro, niekada nepasodins svogūniuko aukštyn šaknimis“, – pasidžiaugia moteris. „O „Maisto bankas“ mums tikrai padeda, gyvenam paprastai, bet džiaugiamės kai mėsos ant stalo turim, daržovės patinka, bulves labai mėgstam. Kartu ir cepelinus darom, aš sutarkuoju, o dukra nusunkia ir džiaugias mergaitė, sako: „Mūsų, mūsų!“ Norisi jai duoti viską – žemės lopinėlį, skanesnį kąsnelį, sveikatos, kad tik jai viskas būtų gerai. Visiems, kurie padeda „Maisto bankui“ noriu pasakyti didelį ačiū, labai gerai, kad padedančių žmonių yra ir jų dėka mes galim gyventi šiek tiek ramiau“, – dėkingumo neslepia Regina.
Pagalba reikalinga dabar
„Maisto banko“ vadovas Simonas Gurevičius sako, kad organizacijos pagalbos prašo vis daugiau šeimų, kurios dar prieš kurį laiką nebūtų pagalvojusios, jog atsidurs sudėtingose situacijose.
„Kasdien matome labai įvairias šeimas – vienišus tėvus su mažais vaikais, daugiavaikes šeimas. Kartais tėvai ilgai žiūri į atiduotuvės lentynas ir renkasi – ar bent kartą palepinti vaikus sausainiais, ar visgi pasirinkti kruopas ir žinoti, kad ateinanti savaitė bus soti visai šeimai. Pas mus ateina ir tokios šeimos, kurias paliečia netikėtos nelaimės – užklumpa onkologinės ligos ar gaisrai, netenkama šeimos nario. Niekada nežinai, ką tokia bėda užklups. Vieną dieną gali turėti viską, o kitą – nebežinai kuo pamaitinsi savo vaikus ir esi priverstas ieškoti pagalbos. Tam mes ir esame, kad padėtume sunkiu metu, kad vietoj maisto šeimos galėtų nupirkti reikiamų vaistų ar apmokėti sąskaitas“, – sako organizacijos vadovas.
Šiuo metu „Maisto bankas“ visoje Lietuvoje padeda 232 tūkstančiams stokojančių žmonių. Kad pagalba nenutrūktų, organizacija kviečia žmones prisidėti. Paaukoti galima skambinant numeriu 1343 (5 eurai) arba 1413 (10 eurų). Šiuo metu telekomunikacijų bendrovės yra atsisakiusios visų su paslauga susijusių mokesčių, todėl visa surinkta parama bus skirta padėti maisto stokojantiems žmonėms.
„Maisto banko“ pranešimas