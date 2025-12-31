Malda ir Kalėdų džiaugsmas Onuškio ligoninėje

Parašyta: 2025-12-31 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Onuškis, Seniūnijos, Sveikata, Trakai |

Su Kalėdų seneliu ir klebonu

Rima Blikertienė, Onuškio Donato Malinausko pagrindinės mokyklos direktorė, www.traku-zeme.lt

Gruodžio 23-iosios rytą VšĮ Onuškio Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje tvyrojo ypatinga ramybė ir šiluma. Tą dieną ligoninėje apsilankė Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios klebonas Algimantas Gaidukevičius, atnešdamas tai, ko labiausiai reikia prieš šventes – Kalėdų džiaugsmą, viltį ir dvasinę stiprybę.

Buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių metu buvo meldžiamasi už ligoninės pacientus ir darbuotojus, prašant Dievo malonės, sveikatos ir vidinės šviesos kiekvienam. Į bendrą maldą jungėsi ligoninės direktorius Antanas Česnulevičius, vyresnioji slaugos administratorė Lida Staknienė ir įstaigos darbuotojai, kartu liudydami, kad net ir ligos akivaizdoje Kalėdų stebuklas yra bendrystė, tikėjimas ir rūpestis vienas kitu.

Pasitinkant didžiąsias metų šventes Onuškio bendruomenėje gražia tradicija tapo gerumo akcija „Pabeldė angelas į širdį“. Kalėdų Senelis su palydovais nykštukais aplankė ir šioje ligoninėje besigydančius ligonius ir darbuotojus. Visi buvo apdovanoti dėmesiu, gavo dovanų.

       

Iš kairės: direktorius Antanas Česnulevičius, klebonas Algimantas Gaidukevičius, vyresnioji slaugos administratorė Lida Staknienė

Tegul šie metai visiems sergantiems, jais besirūpinantiems, atneša ramybę į širdį, šviesą į mintis ir viltį kiekvienam naujam rytui. Tegul rūpestingos rankos, nuoširdus žodis ir artimo buvimas primena, kad niekas nėra vienišas. Linkime stiprybės, sveikatos ir tikėjimo, kad kiekviena diena vestų į šviesą, suteiktų vilties ir stiprybės gyventi.


