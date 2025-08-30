Melionai ne tik su kumpiu – 5 tiesiog neatsivalgomi deriniai, kurie paprasčiausiai nudžiugins

Riekė saldutėlio meliono po vakarienės ar kumpio vėrinukai su juo – žanro klasika, kuriai sunku atsispirti. Tačiau šis kvapnus, nebrangus ir sultingas vaisius gali žymiai daugiau – jis akomponuos salotose, suteiks kontrastą žuviai ar virs skaniais desertais, dėl kurių negrauš ir sąžinė.
Melionai lietuvių mėgstami ištisus metus, pastebi „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė, o ypač – vėlyvą vasarą, kai jų derlius pasiekia piką, – rašoma pranešime spaudai.
„Gaiviais, saldžiais melionais lietuviai įpratę mėgautis kiaurus metus. Kai ateis žiema, jie sunoks tokiose šalyse kaip Brazilija, o dabar, vėlyvą vasarą ir prasidedantį rugsėjį – tikras derliaus įkarštis šiaurės pusrutulyje: atsivežame jų iš Italijos, Ispanijos, Uzbekistano. Tokiu metu jie džiugina ne tik patrauklia kaina, bet ir puikiu aromatu, skoniu. Jie skanūs tiek vieni, tiek ir įvairiuose patiekaluose. Didelis privalumas ir tai, kad šie vaisiai ilgai išlieka švieži, todėl galima paeksperimentuoti virtuvėje su skirtingais receptais ir skoniais“, – sako G. Kitovė.
Jai antrina daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė – melionai yra gan ištvermingas vaisius ir greitai nesuges, jei bus laikomas tinkamai.
„Rinkdamiesi melionus, rinkitės tokius, kurie pagal savo dydį yra sunkūs – tai reikš, kad jie kupini sulčių. Kai jau parsinešite, jo laikymo vieta priklauso nuo to, ar jis yra prapjautas. Jei ne – galite palikti kambario temperatūroje, ir jam nieko nenutiks. Tačiau jeigu parsinešėte jį perpjautą ar iškart pasigardžiavote riekele – dėkite į šaldytuvą. Tik prieš tai uždenkite plastikine plėvele, kad jis lėčiau gestų ir nesugertų į save įvairių šaldytuvo kvapų“, – pataria J. Sabaitienė.
Tinklo darbuotoja akcentuoja dar du svarbius dalykus. Pirma, prieš pjaustydami melionus visada nuplaukite juos vandeniu, kad pašalintumėte visus ant žievelės esančius nešvarumus, kurie pjaunant nuo peilio gali patekti į minkštimą. Ir antra – jeigu melioną laikėte šaldytuve, prieš valgant jį palikite 15 minučių kambario temperatūroje – tuomet jis bus skanesnis ir kvapnesnis.
Jei mėgstate jį valgyti tiesiog vieną – puiku, tai skanus, sultingas vaisius, turintis mažą kalorijų skaičių ir gausybę antioksidantų. Dažnas jau pamėgęs ir saldaus meliono bei sūraus kumpio duetą, skoniu nukeliantį į Viduržemio jūros regioną. Tačiau „Iki“ kulinarijos šefė siūlo atrasti visą melionų potencialą – gaminti ne tik užkandžius, bet ir salotas, pagrindinius patiekalus bei lengvus desertus.
Melionų salotos su feta
Arbūzo ir fetos salotos – vienas gardžiausių patiekalų vasarą. Tačiau E. Semaška ragina ir šią klasiką patiekti šiek tiek kitaip – „įdarbinti“ arbūzo giminaitį melioną. Nustebsite, kaip skanu!
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės: 1 saldaus meliono, 50 g gražgarsčių, 50 g mėgstamų salotų, 12 juodųjų alyvuogių, 50 g fetos, šviežio baziliko, 1 citrinos, alyvuogių aliejaus, balzamiko acto, druskos, pipirų.
Gaminame:
- Melioną supjaustykite kvadratėliais arba išskobkite rutuliukus.
- Salotas nuplaukite, nusausinkite ir išdėliokite lėkštėse. Apibarstykite pjaustytomis alyvuogėmis, trupinta feta, meliono gabalėliais ir tarkuota citrinos žievele. Apšlakstykite citrinos sultimis, alyvuogių aliejumi ir balzamiko padažu.
Melionų iešmeliai su lašiša
Lašišos valgome vis daugiau, tad ir derinių su ją norisi vis įvairesnių. Pasak „Iki“ kulinarijos šefės, riebi žuvis puikiai dera su saldžiu melionu, kuris atgaivina patiekalą ir suteikia unikalumo įprastiems iešmeliams.
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės: 400 g saldaus meliono, 400 g šviežios lašišos, alyvuogių aliejaus, druskos, mėgstamų salotų.
Gaminame:
- Lašišą lengvai aptepkite alyvuogių aliejumi, pabarstykite pipirais ir iškepkite grilyje, orkaitėje ar keptuvėje. Neperkepkite – žuvis turi išlikta sultinga ir drėgna, kitaip subyrės ant iešmelių.
- Melioną supjaustykite stambiais kvadratėliais. Nuimkite iškepusios lašišos odelę ir ją supjaustykite panašaus dydžio gabaliukais. Pamainomis ant medinių iešmelių verkite melionus ir lašišą, paguldykite ant šviežių salotų lėkštės ir pagardinkite druska, kad išryškėtų skonių kontrastas.
Bolivinių balandų salotos su melionu ir cukinijomis
Cukinijų dabar – pilnos ir parduotuvės, ir kone kiekvieni namai. Jos kartu su saldžiu melionu, ir bolivinėmis balandomis gali atgimti naujai – sukurs sveiką, paprastą ir skanų patiekalą.
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės: 1 saldaus meliono, 500 g išvirtų bolivinių balandų, 8 vyšninių pomidorų, 2 mažų cukinijų, 8 šviežių mėtų lapelių, fetos (nebūtina), citrinos, alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų.
Gaminame:
- Melioną supjaustykite nedideliais gabalėliais arba išskobkite rutuliukus.
- Nuplaukite cukinijas ir supjaustykite jas mažais kubeliais. Susmulkinkite mėtas.
- Į didelį dubenį sudėkite bolivines balandas, perpus perpjautus pomidorus, cukinijų kubelius ir melionų rutuliukus. Pabarstykite smulkintomis mėtomis. Visus ingredientus sumaišykite.
- Pagardinkite salotas pusės citrinos sultimis ir šlakeliu alyvuogių aliejaus. Pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. Jei norite, apibarstykite trupinta feta.
Mėtinis melionų ir jogurto desertas
Desertas vos iš kelių ingredientų ir be daug kalorijų? Taip, tai tikrai įmanoma – ir užtruksite vos kelias minutes. Tik E. Semaška pataria duoti laiko jogurtui „pailsėti“ – taip skoniai susipins į skanią simfoniją.
Porcijos: 6
Gaminimo laikas: 10 min.
Reikės: 1 saldaus meliono, 450 g graikiško jogurto, 2 šaukštų medaus, 2 šakelių šviežių mėtų.
Gaminame:
- Sumaišykite graikišką jogurtą su medumi ir nuvalytomis bei susmulkintomis mėtomis. Palaikykite šaldytuve apie tris valandas.
- Iš meliono išimkite sėklas ir vaisių kaušeliu suformuokite rutuliukus. Jei tokio neturite, supjaustykite jį įprastais gabalėliais.
- Perkelkite melioną į lėkštę, užpilkite jogurto padažu ir palaikykite šaldytuve, kol galėsite patiekti. Papuoškite keliais mėtų lapeliais. Taip pat skanu su ledais.
Melionų ir ryžių pudingas, puoštas šilauogėmis
Ryžiai – ne tik prie šašlykų ar rizote. „Iki“ kulinarijos šefė pasakoja, kad iš jų labai lengva vos su keliais produktais pasigaminti kreminį desertą, kuriam gaivos ir saldumo suteiks melionas. Tik 5 ingredientai – o efektas didelis.
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min. (+40 min. virti ir 2 val. atvėsinti)
Reikės: 1 saldaus meliono, 100 g ryžių, 1 l pieno, 100 g rudojo cukraus, žiupsnelio cinamono, šilauogių.
Gaminame:
- Perpjaukite melioną per pusę ir išimkite sėklas. Supjaustykite jį riekelėmis, pašalinkite žievę ir supjaustykite minkštimą mažais kubeliais. Atidėkite į šalį.
- Į puodą supilkite pieną ir cukrų. Užvirinkite ir suberkite ryžius. Išmaišykite, tada pabarstykite maltu cinamonu. Sumažinkite ugnį ir lėtai virkite apie 40-45 minutes, kol ryžiai išvirs. Pienas neturėtų būti visiškai išgaravęs. Sudėkite meliono kubelius ir atsargiai išmaišykite.
- Išdalykite melionų-ryžių pudingą į indelius ir bent 2 valandas palaikykite šaldytuve (ryžiai baigs sugerti pieną ir įgaus melionų skonį, bet išliks kreminiai). Prieš patiekiant papuoškite šilauogėmis.