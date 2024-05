Menininkas A.Kriščiūnas savo paveikslus skiria jaunų žmonių gyvybėms gelbėti

Dailininkas ir fotografas Algis Kriščiūnas nevyriausybinei organizacijai „Jaunimo linija“ dovanojo jau septintąjį savo paveikslą, taip siekdamas prisidėti prie šios NVO veiklos – nemokamos ir anonimiškos emocinės paramos jauniems žmonėms. Įspūdingo dydžio ir vertės paveikslas „So Close, So Distant, Still“ bus parduodamas labdaros aukcione vadovų konferencijos EBIT metu birželio 7 dieną.

„Tiesiog noriu, kad vienatvės pasaulyje būtų mažiau,“- sako A.Kriščiūnas.

„So Close. So distant, still“ yra vienas iš naujausių A. Kriščiūno paveikslų. Algis atvirai dalijasi, kad psichikos sveikata jam visuomet buvo ir yra svarbi tema, nes pats yra patyręs psichikos sunkumų, todėl dabar kiekviena proga nori prisidėti, kad kuo daugiau jaunų žmonių būtų išgirsti.

„Sielą man kartais pamaudžia, bet jau gebu su tuo susitvarkyti, o ir esu ne vienas, turiu kam išsipasakoti ir mane supranta. Kartais tiek ir tereikia – kad išklausytų, net nieko nepatartų, o tik išgirstų. Nes juk patarimus ir pats žinau – visi mes žinome – visus atsakymus nešiojamės savyje. Tik kai neturi su kuo apie tai pakalbėti, kai neturi peties atsiremti – tada blogai.“ – sako A.Kriščiūnas.

„Turbūt svarbiausia, ko mums reikia, tai kalbėtis, būti išgirstiems ir jaustis reikalingiems. Paveikslas „So Close, So Distant, Still“ ir yra apie tai.

Paveikslo vertė – 9000 eurų. Menininkas šį darbą paaukojo „Jaunimo linijai“, todėl visi už šį paveikslą gauti pinigai bus skirti visą parą veikiančios „Jaunimo linijos“ savanorių pritraukimui, išmokymui, motyvacijai bei kvalifikacijos kėlimui.

„Aš negaliu padaryti daug – esu tik paprastas žmogus, ne prezidentas ir ne milijonierius. Bet jei bent kažkiek galiu prisidėti prie geresnio pasaulio – stengiuosi tai daryti“, – sako Algis apie savo paramą „Jaunimo linijai“.

Didžiausia paaukota suma

„Jaunimo linija“ ir vadovų konferencija EBIT bendradarbiauja jau ketverius metus.

Praėjusiais metais vadovų konferencijos EBIT aukciono metu už taip pat A.Kriščiūno paveikslą „All Alone In This Alien World“, buvo paaukota įspūdinga 10 tūkst. eurų suma. Už šią sumą paveikslą įsigijo Edvardas Karžinauskas. Šis paveikslas – apie žmogų-vaiką – beginklį, jautrų, paliktą vienatvėje, besisaugantį nuo pasaulio stikliniu puodo dangčiu – juokingai vaikišku, paties pasidarytu „skafandru“.

Algis Kriščiūnas ir jo paveikslas „Soclose“

2022-aisiais vadovų konferencijos EBIT metu vykusiame aukcione, A.Kriščiūno paveikslą „The wish“ įsigijo Asta Meškerevičiūtė. Nuostabiausia tai, jog Asta paauglystėje yra skambinusi į „Jaunimo liniją“ emocinės paramos, todėl šio paveikslo įsigijimas jai turėjo labai didelę reikšmę.

2021 metais „Jaunimo linijos“ aukcionas konferencijos EBIT metu įvyko taip pat su A.Kriščiūno paveikslu ir buvo įsigytas už 5100 eurų Tomo Palšio, „Acme grupės“ valdybos pirmininko. Labdarai paaukotas paveikslas vadinosi „The bird closes the eyes, jump turns into flight“ arba „Skristi ar kristi“.

Labdaros aukcionų pradininkas

2019 metais A. Kriščiūno darbas „I Made This Lake From Joy And Sadness“ paskatino „Jaunimo liniją“ surengti pirmąjį labdaros vakarą, kuriame šis darbas ir buvo parduotas už tuo metu įspūdingą 3100 eurų sumą. Dar po metų labdaros aukcionas „Jaunimo linijai“ paremti dėl pandemijos grėsmės buvo surengtas virtualiai ir jo metu kitas A.Kriščiūno darbas „Treat Me Like A Flower“ taip pat buvo paaukotas „Jaunimo linijos“ veiklai finansuoti. „Jei tu matysi manyje gėlę, rūpinsiesi manimi ir mylėsi, – tada vieną dieną pražysiu tau nuostabiu žiedu. O jei surasi gėlę savyje, žiedo stebuklas lydės tave visą gyvenimą“, – taip darbą apibūdino menininkas.

2020-aisiais per savo gimtadienį menininkas pats surengė aukcioną savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, kuriame pardavė paveikslą pavadinimu „Why We Don’t Talk Anymore“ labai gerai pavaizduojantį „Jaunimo linijos“ esmę.

Menininkas jau ne vienerius metus prisideda prie „Jaunimo linijos“ organizacijos veiklos. Kampanijai „Pokalbiai iš širdies“ 2019-aisiais sukūrė prasmingą piešinį: du žmonės skirtingose upės pusėse leidžia popierinius laivelius. Kaip aiškino pats darbo autorius, svarbiausia paveiksle pavaizduota žinutė – būtinybė kalbėtis.

„Jaunimo linijos“ ambasadorius

Algis Kriščiūnas yra ir „Jaunimo linijos“ ambasadorius ir pats ne kartą yra dalinęsis, kodėl remia šią organizaciją – „kiekvienam pasitaiko sunkių gyvenimo momentų, kai prireikia psichologinės pagalbos. O jauniems, dar besiformuojantiems žmonėms to reikia dar labiau. Ir ne visi turi artimų, patikimų draugų, kuriems galėtų atverti širdį ar paklausti patarimo. Paskambinti, pasiguosti, išsipasakoti – bet kada, kad ir vidury nakties – tokia galimybė ir yra „Jaunimo linijoje”. Štai kodėl ją remiu ir džiaugiuosi galėdamas bent kažkuo prisidėti prie geresnio pasaulio.”

***

Atsinaujinkite informaciją apie „Jaunimo linijos“ teikiamą emocinę paramą:

◼️ nemokamu telefonu visą parą 0 800 28888

◼️ pokalbiais internetu (angl. chat) kasdien nuo 18 val. iki 24 val.: https://jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu/

„Jaunimo linijos“ informacija