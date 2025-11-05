Meras gyventojų lauks Rūdiškėse

Siekdamas užtikrinti sklandų bendradarbiavimą ir atsakyti į gyventojams rūpimus klausimus, Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius kartą per mėnesį dirba ir gyventojus priima visose rajono seniūnijose.
Rūdiškių seniūnijos gyventojus meras priims ir seniūnijoje dirbs š. m. lapkričio 10 d. nuo 13.00 val. Tai bus paskutinė šių metų susitikimų stotelė seniūnijose.
Gyventojus kviečiame iš anksto registruotis ir dėl susitikimo laiko kreiptis į Rūdiškių seniūniją el. paštu rudiskes@trakai.lt.
Trakų rajono savivaldybės informacija