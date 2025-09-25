Mielieji Trakų rajono gyventojai!

Asociatyvi Freepik nuotr.
Baigėsi vasara, atskubėjo ruduo. Mūsų mažieji sugrįžo į darželius, mokyklas, o kartu su jais sugrįžo ir virusai. Paskutiniu metu stebimas sergančiųjų virusinėmis infekcijomis šuolis, tarp kurių nemaža dalis serga ir Covid infekcija.
Siekdami užkirsti kelią šių infekcijų plitimui, norime pakviesti visus pasiskiepyti. Informuojame, kad spalio mėnesį planuojame pradėti skiepyti valstybės finansuojama gripo vakcina. Pasiskiepyti nemokamai gali:
– asmenys nuo 65m amžiaus,
– asmenys sergantys lėtinėmis ligomis taip pat ir vaikai nuo 6 mėn.,
– asmenys, kuriems teikiamos slaugos ir paliatyvaus gydymo paslaugos,
– asmenys gyvenantys soc. globos namuose,
– sveikatos priežiūros darbuotojai,
– nėščiosios.
Jau yra gauta mokama gripo vakcina Vaxgrip tetra. Kviečiame visus norinčius pasiskiepyti.
Kitą savaitę planuojame pradėti skiepyti visus norinčius nuo Covid infekcijos.
Dėl gripo skiepų prašome kreiptis į savo šeimos gydytoją. Covid vakcina galima pasiskiepyti bet kurioje gydymo įstaigoje. Laukiame jūsų atvykstant.
Trakų PSPC administracija