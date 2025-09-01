Minint Mokslo ir žinių dieną, galioja draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas primena, kad Alkoholio kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas) yra įtvirtintas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais kiekvienų metų rugsėjo 1 diena. Draudimas prekiauti šią dieną alkoholiniais gėrimais galioja parduotuvėse, tačiau netaikomas vykdant viešojo maitinimo veiklą.
Departamentas primena, kad norint šią dieną prekiauti alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietoje, kavinė, baras, restoranas ar pan. turi realiai teikti viešojo maitinimo paslaugas – išpilstyti alkoholinius gėrimus į kavinei įprastą tarą, sudaryti sąlygas alkoholinius gėrimus klientams vartoti tik vietoje.
Taip pat pabrėžiame, kad Įstatymas nesuteikia jokių išimčių dėl alkoholinių gėrimų pristatymo laiko, kai alkoholiniai gėrimai užsakomi iš anksto, – tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada buvo pateiktas užsakymas, alkoholiniai gėrimai negali būti pristatomi rugsėjo 1 dieną, pvz. naudojantis maistą pristatančių fizinių ir juridinių asmenų paslaugomis.
Pažymėtina, kad rugsėjo 1 dieną, neužtikrinus nustatyto draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais, įmonėms Įstatymu numatyta atsakomybė – bauda nuo 144 eurų iki 579 eurų, o už šių reikalavimų pažeidimą, padarytą pakartotinai per dvejus metus nuo baudos paskyrimo – nuo 579 eurų iki 1448 eurų bauda.
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas