Ministerija kviečia pirmąją pamoką skirti M. K. Čiurlioniui

M. K. Čiurlionis. Sonata Nr.5 (Jūros sonata). Nuotrauka iš ciurlionis-shop.lt
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia mokyklas naujus mokslo metus pradėti pamoka, skirta iškiliausio Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 2025-ieji yra paskelbti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais.
Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos mokytojai sukūrė interaktyvių veiklų rinkinį skirtingoms mokinių amžiaus grupėms, ja dalijasi su visomis švietimo įstaigomis. Mokytojų kolegoms parengtoje medžiagoje – tai ir M. K. Čiurlionio „Pasakų“ dėlionės, viktorinos apie menininko gyvenimą, kūrybą, jo įamžinimą ir kontekstus, ir interaktyvios skaidrės su žinomais ir netikėtais faktais, nuorodomis į kūrinių įrašus, filmus ir paveikslus.
Taip pat netrukus bus paskelbta ir 10 pamokų rinkinių, kurie padės mokiniams geriau susipažinti su šiuo kūrėju ir per vėlesnes pamokas. Ypač kviesime mokyklas minint 150-ąsis kūrėjo gimimo metines rugsėjo 22 d. susieti pamokas su Čiurlionio tematika, pasinaudojant šia metodine medžiaga. Šią medžiagą dalimis bus galima naudoti visą rugsėjį kas savaitę po 1–2 užduotis arba kompleksiškai – iš skirtingų užduočių susidėlioti nuoseklią pamoką. Siūlomos veiklos gali būti integruotos į skirtingų dalykų (muzikos, dailės, istorijos, pilietinio ugdymo ir kt.) pamokas ir papildyti įprastą ugdymo turinį.
„Rugsėjo 1-osios pamoka: Čiurlioniui 150“ interaktyvių veiklų rinkinys paskelbtas čia.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inform.