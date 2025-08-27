Ministerija kviečia pirmąją pamoką skirti M. K. Čiurlioniui

Parašyta: 2025-08-27 | Kategorija: Gimnazija, Kultūra, Lietuva, Mokyklos, Renginiai, Seniūnijos, Trakai |
M. K. Čiurlionis. Sonata Nr.5 (Jūros sonata). Nuotrauka iš ciurlionis-shop.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia mokyklas naujus mokslo metus pradėti pamoka, skirta iškiliausio Lietuvos menininko M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti. 2025-ieji yra paskelbti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais.

Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų  mokyklos mokytojai sukūrė interaktyvių veiklų rinkinį skirtingoms mokinių amžiaus grupėms, ja dalijasi su visomis švietimo įstaigomis. Mokytojų kolegoms parengtoje medžiagoje – tai ir M. K. Čiurlionio „Pasakų“ dėlionės, viktorinos apie menininko gyvenimą, kūrybą, jo įamžinimą ir kontekstus, ir interaktyvios skaidrės su žinomais ir netikėtais faktais, nuorodomis į kūrinių įrašus, filmus ir paveikslus.

Taip pat netrukus bus paskelbta ir 10 pamokų rinkinių, kurie padės mokiniams geriau susipažinti su šiuo kūrėju ir per vėlesnes pamokas. Ypač kviesime mokyklas minint 150-ąsis kūrėjo gimimo metines rugsėjo 22 d. susieti pamokas su Čiurlionio tematika, pasinaudojant šia metodine medžiaga. Šią medžiagą dalimis bus galima naudoti visą rugsėjį kas savaitę po 1–2 užduotis arba kompleksiškai – iš skirtingų užduočių susidėlioti nuoseklią pamoką. Siūlomos veiklos gali būti integruotos į skirtingų dalykų (muzikos, dailės, istorijos, pilietinio ugdymo ir kt.) pamokas ir papildyti įprastą ugdymo turinį.

„Rugsėjo 1-osios pamoka: Čiurlioniui 150“ interaktyvių veiklų rinkinys paskelbtas čia.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inform.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose
Visi esame po viena vaivorykšte
Jubiliejinis Trakų viešosios bibliotekos projekto „Migruojantis kinas“ sezonas
Rugsėjo 1-ąją Trakų rajono moksleiviai susitiks saugesnėje mokyklų aplinkoje

Renginiai

Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose
Dalyvaukite seminare: kaip savivaldybės ir vietos valdžios institucijos gali pasinaudoti Europos solidarumo korpuso galimybėmis Dalyvaukite seminare: kaip savivaldybės ir vietos valdžios institucijos gali pasinaudoti Europos solidarumo korpuso galimybėmis
Šį savaitgalį Lentvaris gyvens drakonų valčių ritmu
Tiltuose vyks bendruomenės šventė

Kultūra

Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose Galvės jazz fiesta kvietė pažinti Trakus džiazo bangose
Kernavė – Lietuvos istorijos lopšys Neries slėnyje Kernavė – Lietuvos istorijos lopšys Neries slėnyje
Paveldas – mūsų atminties žemėlapis Paveldas – mūsų atminties žemėlapis
Tiltuose vyks bendruomenės šventė

Sveikata

Melionai ne tik su kumpiu – 5 tiesiog neatsivalgomi deriniai, kurie paprasčiausiai nudžiugins
Visi esame po viena vaivorykšte
Ką daryti, jei žuvyje aptikote parazitų
Laikas išvalyti rūsį: kiek iš tiesų galioja maisto konservai?
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos