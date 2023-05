Mitybos ekspertė apie smidrus: kodėl juos naudinga valgyti ne tik sportuojantiems ir gurmanams?

Artėjanti vasara skatina grįžti prie sau duotų naujametinių pažadų daugiau sportuoti ir sveikiau maitintis. Parduotuvių lentynose daržovių asortimentą vis gausiau papildo pirkėjų jau pamėgti smidrai, tačiau ne visi žino, kodėl ir kaip juos valgyti. Mitybos specialistė atsako, kodėl šis šparaginių šeimos augalas yra naudingas mūsų organizmui ir kaip jį paruošti, kad išsaugotume vitaminus ir mineralus, rašoma „Lidl“ pranešime žiniasklaidai.

Smidrai yra itin naudingas produktas mūsų sveikatai, nes turi daug mikroelementų, antioksidantų bei ląstelienos, pasižymi net antidiabetinėmis savybėmis.

„Smidruose yra net 12 proc. geležies dienos normos, vitaminų A, B grupės, C, E, K. Šios medžiagos ne tik papildo kūną, bet ir suteikia energijos, gerina nuotaiką, virškinimą, reguliuoja įvairių organizmo sistemų funkcijas. Be to, smidrai teigiamai veikia mūsų sveikatą, hormonų apykaitą ir net pasižymi jauninamuoju poveikiu“, – aiškina mitybos specialistė, „Lidl“ ambasadorė Gabrielė Urbonaitė.

Smidrai, pasak ekspertės, ypač naudingi sportuojantiems žmonėms, kadangi juose labai mažai kalorijų bei gausu naudingų medžiagų, skirtų raumenų atsistatymui.

„100 gramų smidrų yra vos 20 kilokalorijų ir labai daug naudingų maisto medžiagų, skaidulų, reikalingų sportuojančiam organizmui. Smidruose taip pat gausu rutino, kuris stiprina imunitetą bei glutationo. Tai – svarbi, antivėžinė medžiaga“, – teigia mitybos ekspertė.

Kaip paruošti smidrus sveikiausia?

Norint, kad smidruose išliktų organizmui naudingi mikroelementai, svarbu tinkamai juos paruošti. G. Urbonaitė pataria juos virti ar garinti tik trumpą laiką.

„Idealiausia būtų smidrus ruošti garuose ar puode pamerkus tik šparagų kotelius, taip jie ne tik nepraras savo skonio savybių, bet išsaugos daug naudingų medžiagų. Tam, kad vertingų medžiagų išliktų kuo daugiau, smidrus reikėtų apdoroti kuo trumpiau, nes per ilgai gaminami jie praras savo malonų traškumą“, – sako pašnekovė.

G. Urbonaitė pastebi, jog smidrus galima valgyti ne tik termiškai apdorotus, bet ir žalius. „Pavyzdžiui, įdėkite kelis kotelius į glotnutį, taip pat gardinkite salotas, smidrai tinka su fetos sūriu, gaiviomis daržovėmis ir šlakeliu aliejaus. Tačiau termiškai apdorotuose smidruose esančios naudingos medžiagos tampa lengviau pasisavinamos.“

Traškus ir gaivus smidrų ir vištienos receptas

Mitybos ekspertė, „Lidl“ ambasadorė dalijasi smidrų ir vištienos receptu, kuris idealiai tiks sportuojantiems žmonėms bei tiems, kurie nori pradėti maitintis sveikiau. Patiekalas gausus baltymų ir skaidulų, kurių ypač reikia aktyvų fizinį gyvenimą gyvenantiems žmonėms.

Vienai porcijai reikės:

150 g vištienos filė

50 g kiaušininių makaronų

Smidrų pagal skonį

Mėgstamų vištienos prieskonių

1 skiltelės česnako

Lydyto sviesto ghi

1 citrinos sulčių

Patiekalo gamyba – itin paprasta. Pirmiausia vištieną supjaustome stambesniais kubeliais, pamarinuojame mėgstamais prieskoniais, sutarkuojame česnaką, sumaišome.

Kol mėsa lengvai marinuojasi, galima pereiti prie makaronų. Į verdantį vandenį įdėkite makaronus ir porą minučių juos pavirkite.

Makaronams dar verdant, vištieną apkepkite ant ghi sviesto ant nedidelės kaitros. Kepimo pabaigoje sudėkite smidrus į keptuvę ir apkepkite viską kartu. Smidrus kepkite po 3 min iš abiejų pusių. Prieš patiekdami patiekalą į stalą, smidrus apšlakstykite citrinos sultimis. Skanaus!