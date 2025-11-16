Moliūgų sezonui pasibaigus: 2 taupūs trintų sriubų receptai iš morkų

Morkų sriuba su imbieru ir citrina. „Rimi“ nuotr.
Morkos – viena iš tų daržovių, kurias rasime kiekvieno lietuvio virtuvėje. Jos išties nebrangios ir lengvai pritaikomos įvairiuose patiekaluose: tinka sriuboms, troškiniams, garnyrams, salotoms, užkandžiams, gėrimams ir net desertams. O pasibaigus moliūgų sezonui, morkos gali tapti puikia alternatyva ir patikimu ingredientu greitai, sočiai ir taupiai trintai sriubai.
Įdomu tai, kad morkos Europoje iš pradžių nebuvo oranžinės spalvos – tokias, kokias valgome šiandien, išvedė Nyderlandų augintojai tik XVII amžiuje. Iki tol vyravo purpurinės, geltonos ir baltos morkos.
Šiandien dažniausiai renkamės morkas, kurioms ryškiai oranžinę spalvą suteikia beta karotenas – antioksidantas, kuris organizme virsta vitaminu A. Morkose taip pat gausu skaidulų, vitamino K, kalio ir kitų medžiagų, padedančių palaikyti stiprų imunitetą, gerą regėjimą ir virškinimą. Dėl natūralaus saldumo jos ypač tinka trintoms sriuboms, kuriose atskleidžia švelnų, sodrų skonį net be papildomų riebalų ar grietinėlės.
Pasak Lukos Lesauskaitės-Remeikės, prekybos tinklo „Rimi“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovės, morkos išlieka viena populiariausių daržovių visus metus, tačiau rudenį ir žiemą jų pardavimai dar labiau išauga.
„Morka – paprastas ir visada patikimas pasirinkimas. Ji pigi, universali ir tinka beveik viskam – nuo greitų užkandžių iki šventinių patiekalų. Žmonėms patinka, kad su ja lengva improvizuoti, o patiekalai visada išlieka skanūs ir maistingi. Šią savaitę mūsų parduotuvėse morkoms taikoma 40 proc. nuolaida, todėl jų kilogramas kainuoja tik 0,39 euro. Tai – palanki proga daugiau morkų įtraukti į kasdienį meniu“, – sako ji.
Moliūgų sezonui pasibaigus, jaukios trintos sriubos neprivalo pasitraukti iš jūsų kasdienio meniu – jų pagrindiniu akcentu gali tapti kita daržovė. Morkos šiam vaidmeniui tinka puikiai – troškintos ar keptos orkaitėje, jos įgauna malonų saldumą, o su tinkamais prieskoniais ir švelniais pagardais virsta sočiu, kremišku ir kvapniu patiekalu.
Prekybos tinklas kviečia išbandyti du trintų sriubų su morkomis receptus, kurie suteiks jaukumo, šilumos ir įkvėpimo jūsų rudens virtuvei.
Morkų sriuba su imbieru ir citrina
Reikės:
- 500 g morkų
- 1 svogūno
- 2 centimetrų imbiero šaknies
- 1 citrinos (sultims ir žievelei)
- 200 ml pasterizuotos grietinėlės
- 800 ml vandens
- 3 šaukštų koncentruoto vištienos sultinio
- 2 šaukštų alyvuogių aliejaus
- druskos pagal skonį
- pipirų pagal skonį
- 100 ml graikiško jogurto be priedų
- 200 g skrebučių arba krutonų
- kelių petražolių šakelių papuošimui
Gaminimo eiga:
Imbierą nulupkite ir supjaustykite plonais griežinėliais. Nuplaukite ir nutarkuokite citrinos žievelę, išspauskite 2 šaukštus sulčių. Puode užvirkite grietinėlę kartu su imbieru ir citrinos žievele, nuimkite nuo kaitros ir atidėkite. Morkas nulupkite ir supjaustykite plonais griežinėliais, svogūną smulkiai supjaustykite. Keptuvėje aliejuje pakepinkite svogūną, kol suminkštės, suberkite morkas ir pakepinkite dar minutę. Supilkite vandenį ir sultinį, virkite uždengę apie 20 minučių, kol morkos suminkštės. Sutrinkite sriubą iki vientisos masės, supilkite grietinėlę, užvirinkite ir pagardinkite druska, pipirais bei citrinos sultimis. Patiekite giliose lėkštėse su jogurtu, skrebučiais ir papuoškite petražolėmis.
Apelsinų, lęšių ir morkų sriuba
Reikės:
- 250 g morkų
- 1 svogūno
- 80 g raudonųjų lęšių
- 200 ml apelsinų sulčių
- 1 apelsino
- 0,5 šaukštelio kuminų sėklų
- 2 šaukštų graikiško jogurto be priedų
- kelių šviežių kalendrų šakelių
- aliejaus kepimui
- vandens
- druskos pagal skonį
- pipirų pagal skonį
Gaminimo eiga:
Smulkiai supjaustykite svogūną ir morkas. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, suberkite kuminų sėklas ir pakepinkite kelias sekundes, tada sudėkite svogūną ir kepkite, kol suminkštės. Įdėkite morkas, pakepinkite dar minutę, supilkite vandenį ir apelsinų sultis, suberkite lęšius. Virkite, kol lęšiai ir morkos suminkštės. Sutrinkite sriubą iki vientisos masės, pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su graikišku jogurtu, apelsino skiltelėmis ir kalendromis.
