Mūsų šalį garsina Jokubaičių šeimos ekologinis ūkis

Parašyta: 2025-10-30 | Kategorija: Ekonomika, Lietuva, Naujienos, Pasaulis, Seniūnijos, Sveikata, Trakai, Ūkis, Žemės Ūkis |

Šiemet pirmą kartą Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos tinklo žemės ūkio ir kaimo vietovių įkvėpimo apdovanojimų konkurso (angl. EU CAP Network Agricultural and Rural Inspiration Awards 2025) apdovanojimų istorijoje tarp geriausių Europos žemės ūkio gerosios praktikos pavyzdžių projektų pateko ir Lietuvos ūkis. Mūsų šalį garsina Jokubaičių šeimos ekologinis ūkis, patekęs tarp 6 geriausių kategorijos „Išmanus ir konkurencingas žemės ūkis“ laureatų.

Šis ūkis išsiskiria tuo, kad patys ūkininkai perdirba pagamintą ekologišką pieną, taip kurdami tvarią, vietinę ir vertę išlaikančią gamybos grandinę. Paramos projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas ekologiškas graikiško tipo jogurtas, turintis 20 proc. daugiau baltymų nei įprasta. Kartu su Kauno technologijų universiteto mokslininkais per 1,5 metų buvo sukurtas produktas, tinkantis tiek sportininkams, tiek žmonėms, turintiems rijimo sunkumų, tiek visiems, kuriems svarbi sveika mityba. Jogurtą papildomai pradėta liofilizuoti, kad jis taptų lengvu, patogiu ir maistingu užkandžiu, tinkamu bet kur – namuose, kelionėse ar gamtoje.

Paramos projektas buvo įgyvendintas pagal LEADER priemonę ir pateiktas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.

Šiuo metu vyksta „Publikos simpatijos“ balsavimas, todėl kiekvienas balsas labai svarbus. Mes visi kartu galime pasirūpinti, kad pirmoji pergalė būtų parvežta į Lietuvą!

Už Lietuvos gerąjį pavyzdį – „Pieno perdirbimas Jokubaičių šeimos ūkyje (Lietuva)” (angl. „Processing their own milk on the Jokubaičiai family farm (Lithuania)” balsuokite ČIA.  

Pasidalinkite šia naujiena su draugais, šeima ir kolegomis. Kuo daugiau palaikymo – tuo didesnė tikimybė laimėti!

Lietuvos žemės ūkio ministerijos inform.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Lapkričio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Pradedamas įgyvendinti projektas „Integracija Trakų krašte“ Pradedamas įgyvendinti projektas „Integracija Trakų krašte“
Kalėdinė mugė Trakuose
Konferencijoje „Saugumo kodas“ – merų forumas Konferencijoje „Saugumo kodas“ – merų forumas

Renginiai

Lapkričio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Lapkričio 6 d. grupė „Lietuvaičiai“ kviečia į išskirtinį koncertą Trakų kultūros ir meno centre!
Pasaulinę širdies dieną minėjome visą mėnesį
Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Trakų Bazilikoje

Kultūra

Lapkričio mėnesio renginiai Trakų rajono savivaldybėje
Lapkričio 6 d. grupė „Lietuvaičiai“ kviečia į išskirtinį koncertą Trakų kultūros ir meno centre!
Ieškomas kūrybingas žmogus, kuris gali sukurti Šeimos parką
Bijūnų bendruomenė kviečia į susitikimą su aktore Violeta Mičiuliene

Sveikata

Mūsų šalį garsina Jokubaičių šeimos ekologinis ūkis
Pasaulinę širdies dieną minėjome visą mėnesį
Pagalba ir priežiūra Trakų rajono sveikatos centre
Tamsiuoju sezonu jaučiate emocinį nuosmukį? Specialistė atskleidė, kaip kovoti su sezonine nuotaikų kaita
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos