Šiemet pirmą kartą Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos tinklo žemės ūkio ir kaimo vietovių įkvėpimo apdovanojimų konkurso (angl. EU CAP Network Agricultural and Rural Inspiration Awards 2025) apdovanojimų istorijoje tarp geriausių Europos žemės ūkio gerosios praktikos pavyzdžių projektų pateko ir Lietuvos ūkis. Mūsų šalį garsina Jokubaičių šeimos ekologinis ūkis, patekęs tarp 6 geriausių kategorijos „Išmanus ir konkurencingas žemės ūkis“ laureatų.
Šis ūkis išsiskiria tuo, kad patys ūkininkai perdirba pagamintą ekologišką pieną, taip kurdami tvarią, vietinę ir vertę išlaikančią gamybos grandinę. Paramos projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas ekologiškas graikiško tipo jogurtas, turintis 20 proc. daugiau baltymų nei įprasta. Kartu su Kauno technologijų universiteto mokslininkais per 1,5 metų buvo sukurtas produktas, tinkantis tiek sportininkams, tiek žmonėms, turintiems rijimo sunkumų, tiek visiems, kuriems svarbi sveika mityba. Jogurtą papildomai pradėta liofilizuoti, kad jis taptų lengvu, patogiu ir maistingu užkandžiu, tinkamu bet kur – namuose, kelionėse ar gamtoje.
Paramos projektas buvo įgyvendintas pagal LEADER priemonę ir pateiktas pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara ir (arba) plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.
Šiuo metu vyksta „Publikos simpatijos“ balsavimas, todėl kiekvienas balsas labai svarbus. Mes visi kartu galime pasirūpinti, kad pirmoji pergalė būtų parvežta į Lietuvą!
Už Lietuvos gerąjį pavyzdį – „Pieno perdirbimas Jokubaičių šeimos ūkyje (Lietuva)” (angl. „Processing their own milk on the Jokubaičiai family farm (Lithuania)” balsuokite ČIA.
Pasidalinkite šia naujiena su draugais, šeima ir kolegomis. Kuo daugiau palaikymo – tuo didesnė tikimybė laimėti!
Lietuvos žemės ūkio ministerijos inform.