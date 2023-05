Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Trakų r. Rūdiškių gimnazijoje

Kaip ir kiekvienais metais, 2023 m. Rūdiškių gimnazija prisijungė prie Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės – „Kartu įveikiant krizes“. Šios akcijos tikslas – skatinti mokinius skaityti grožinę literatūrą, bendrauti ir bendradarbiauti, ugdyti kūrybinius mokinių gebėjimus.

Balandžio 24–28 dienomis gimnazijos biblioteka kvietė mokinius ir mokytojus dalyvauti skirtingose veiklose: garsiai skaityti ir klausyti, domėtis bibliotekomis, stebėti animacines pasakų ekranizacijas, lankytis knygų parodose, ieškoti atsakymų į literatūrinių viktorinų klausimus, vartyti periodinius leidinius, žaisti „knygų burtus“ ir skaityti poeziją, susipažinti su „Metų knygomis“, gaminti sausainius, spalvinti knygų herojus, kurti iliustracijas, atlikti interaktyvias užduotis.

Pradinių klasių mokiniai per pamokas ir dienos centre susidomėję klausėsi vyresniųjų skaitymo, iliustravo ir spalvino knygų veikėjus, dalyvavo viktorinose „Pasakų pasaulyje“, „Ką žinai apie biblioteką?“, lygino pasakas ir jų ekranizacijas. Aukštesniųjų klasių mokiniai per lietuvių kalbos pamokas dalijosi poezijos skaitymo įspūdžiais, tyrinėjo gimnazijos bibliotekos užsakomus periodinius leidinius ir „Metų knygas“, per informacinių technologijų pamoką „Internetas – tavo pagalbininkas“ mokėsi naudotis virtualiais bibliotekų fondais, per rusų kalbos pamokas stebėjo ir aptarė žinomų istorijų ekranizacijas, intergruotoje rusų ir technologijų pamokoje kepė „Laimės sausainius“. Tikimasi, kad veiklos mokiniams padėjo suprasti, kad įveikti krizes padeda bendrystė.

Galina Stanievič

Bibliotekininkė