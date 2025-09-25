Nauja era Europos pasienyje: įvedama „Entry-Exit“ sistema

Parašyta: 2025-09-25 | Kategorija: Europos pulsas, Lietuva, Naujienos, Pasaulis, Trakai |

Europos Sąjunga žengia svarbų žingsnį modernizuodama savo išorės sienų kontrolę. Liepos mėnesį Europos Taryba pritarė, kad būtų pradėta taikyti nauja „Entry-Exit System“ (EES) – skaitmeninė sistema, kuri pakeis pasuose spaudžiamus antspaudus ir leis automatiškai registruoti ne ES piliečių įvažiavimus ir išvažiavimus iš Šengeno erdvės. Tai vienas reikšmingiausių pokyčių Europos pasienyje per pastaruosius dešimtmečius.

Kaip veiks naujoji sistema?

EES bus taikoma visiems trečiųjų šalių piliečiams, keliaujantiems į ES trumpalaikiam laikui – tiek tiems, kuriems reikalinga viza, tiek tiems, kuriems vizos nereikia. Sistema fiksuos:

  • asmens duomenis iš paso,
  • biometrinius duomenis – pirštų atspaudus ir veido atvaizdą,
  • tikslias atvykimo ir išvykimo datas, kai kertama ES išorės siena.

Taip bus sukurtas patikimas registras, leidžiantis stebėti, ar keliautojai neviršija leidžiamo viešnagės termino. Iki šiol ši informacija buvo tikrinama daugiausia rankiniu būdu, naudojant antspaudus pasuose, kas dažnai sukeldavo klaidų ir netikslumų.

Palaipsnis įgyvendinimas

Siekdamos išvengti trukdžių, ES šalys gaus šešių mėnesių pereinamąjį laikotarpį. Per jį valstybės galės laipsniškai įdiegti sistemą – vienos pasirinks pradėti taikyti EES iš karto, kitos – pamažu, kol bus paruošta visa reikalinga infrastruktūra. Kol vyks pereinamasis laikotarpis, pasuose vis dar gali būti dedami antspaudai, tačiau galiausiai jie bus visiškai pakeisti skaitmeniniais įrašais.

Taip pat numatyta galimybė tam tikrais atvejais – pavyzdžiui, esant dideliam keleivių srautui – laikinai sustabdyti sistemos taikymą, kad pasienio punktai neužsikimštų. Tai suteikia lankstumo ir padeda išvengti nepatogumų keliautojams.

Ką tai reiškia keliautojams?

Kelionės į Europą taps modernesnės ir aiškesnės. Keliautojai turės būti pasirengę, kad jų biometriniai duomenys bus renkami privalomai. Tai gali reikšti, kad pirmą kartą kirtus sieną procedūros užtruks kiek ilgiau, nes reikės nuskaityti pirštų atspaudus ir padaryti veido nuotrauką. Vėliau sistema leis paspartinti procesą – naudojant automatines kontrolės linijas ar savitarnos kioskus.

EES taip pat sumažins riziką prarasti informaciją ar pasimesti dokumentuose – visi duomenys bus tvarkingai saugomi elektroninėje sistemoje. Be to, pasienio pareigūnai galės aiškiau matyti, ar keliautojas laikosi leidžiamo viešnagės laiko, o tai sumažins neteisėtos migracijos riziką.

Iššūkiai ir pasirengimas

Nors sistema žada daug privalumų, pradžioje neišvengiamai bus iššūkių. Valstybėms narėms reikės užtikrinti, kad pasienio punktai būtų aprūpinti modernia įranga biometriniams duomenims rinkti, o pareigūnai – tinkamai apmokyti. Tai reiškia dideles investicijas į technologijas, infrastruktūrą ir žmogiškuosius resursus.

Taip pat kyla klausimų dėl privatumo. Kadangi EES kaups jautrius duomenis, būtina užtikrinti aukščiausius jų saugumo standartus. ES institucijos pabrėžia, kad sistema bus valdoma laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų.

Lietuva – tarp pasirengusiųjų

Lietuva, būdama Šengeno erdvės nare, taip pat įdiegia EES. Vidaus reikalų ministerija patvirtino, kad mūsų pasienio punktai ruošiami biometrinių duomenų rinkimui, vyksta įrangos testavimas. Ypač svarbu pasirūpinti aiškia informacija keliautojams, kad nebūtų netikėtumų. Ne ES piliečiams, atvykstantiems į Lietuvą, teks pateikti pirštų atspaudus ir leisti nuskenuoti veido atvaizdą – tai bus standartinė procedūra.

Tokie pokyčiai svarbūs ir mūsų oro uostams – Vilniaus, Kauno, Palangos. Čia bus įrengtos automatizuotos sistemos, padėsiančios greičiau aptarnauti keleivius. Nors pereinamuoju laikotarpiu gali pasitaikyti eilių, ilgainiui sistema turėtų pagreitinti procesus ir sumažinti biurokratiją.

Žingsnis į ateitį

„Entry-Exit“ sistema – tai ne tik technologinis pokytis. Tai ir aiškus signalas, kad Europa rimtai žiūri į savo sienų saugumą, bet kartu nori keliones padaryti skaidresnes ir patogesnes. Keliautojams tai reiškia daugiau aiškumo, valstybėms – efektyvesnę kontrolę, o visai ES – modernesnę ir saugesnę erdvę.

Nors pradžioje gali kilti klausimų ir trukdžių, ilgalaikėje perspektyvoje ši sistema taps įprasta kasdienybės dalimi, kaip ir elektroniniai bilietai ar mobiliosios programėlės kelionėms. Europa žengia į naują sienų valdymo erą, o Lietuva – kartu su ja.

Daugiau skaitykite: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/07/18/border-management-council-gives-green-light-to-progressive-start-of-entryexit-system/

www.europospulsas.lt


Naujienos iš interneto

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Trakų rajono jaunimo apdovanojimai Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
Nemokama psichologinė pagalba Trakuose
Kviečiame dalyvauti nuotoliniame susirinkime dėl Trakų miesto parko
Su 100-uoju jubiliejumi, gerbiama Ona Liesiene!

Renginiai

Poetai kviečia į dainuojamosios poezijos ir meno vakarą Rūdiškėse
Trakų rajono jaunimo apdovanojimai Trakų rajono jaunimo apdovanojimai
Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite
Rūdiškių biblioteka – kūrybos, skaitymo ir bendruomenės susitikimų erdvė

Kultūra

Poetai kviečia į dainuojamosios poezijos ir meno vakarą Rūdiškėse
Nuo sausio didėja pedagoginių darbuotojų, bibliotekininkų atlyginimai Nuo sausio didėja pedagoginių darbuotojų, bibliotekininkų atlyginimai
Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite Kūrybos ir smagių emocijų labirintuose su Lina Matiukaite
Rūdiškių biblioteka – kūrybos, skaitymo ir bendruomenės susitikimų erdvė

Sveikata

„Draugiška“ etiketė nebūtinai reiškia, kad saugu: pavojingos medžiagos mūsų namuose
Šeimos gydytojai turės daugiau galimybių savarankiškai diagnozuoti ligas
Kodėl mums taip sunku atleisti ir kiek kainuoja neatleisti? Kodėl mums taip sunku atleisti ir kiek kainuoja neatleisti?
Malda ir Kalėdų džiaugsmas Onuškio ligoninėje
baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos