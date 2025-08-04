Naujas tiesioginis maršrutas iš Vilniaus: skraidys į Krokuvą

Aviakompanija „Wizz Air“ skelbia apie naują tiesioginį maršrutą tarp Vilniaus ir istorinės Lenkijos sostinės – Krokuvos. Skrydžiai prasidės nuo 2025 m. spalio 26 d. ir dar labiau sustiprins kelionių jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos, suteikdami patogią ir prieinamą galimybę tiek poilsio, tiek verslo keliautojams atrasti vieną iš žymiausių Vidurio Europos miestų.

Bilietai jau parduodami svetainėje wizzair.com ir oficialioje „WIZZ“ programėlėje – kainos prasideda nuo 19,99 €, – rašoma aviakompanijos pranešime spaudai.

„Džiaugiamės galėdami toliau plėsti maršrutų tinklą Baltijos šalyse – šįkart pristatydami jungtį tarp Vilniaus ir Krokuvos. Šis maršrutas atspindi mūsų ilgalaikį įsipareigojimą Lietuvai ir siekį pasiūlyti keleiviams žemiausias kainas bei patogiausius skrydžių tvarkaraščius“, – sako Salvatore Gabriele Imperiale, „Wizz Air“ įmonių komunikacijos vadovas. „Nesvarbu, ar planuojate savaitgalio pabėgimą į vieną gražiausių Lenkijos miestų, ar trumpą verslo kelionę – Krokuva turi ką pasiūlyti kiekvienam.“

Krokuva – UNESCO pasaulio paveldo objektas – garsėja pasakišku senamiesčiu, dinamišku kultūriniu gyvenimu ir turtingomis kulinarinėmis tradicijomis. Keliautojai čia gali aplankyti Vavelio pilį, Senojo turgaus halę, istorinį žydų rajoną Kazimiežą ar tiesiog pasivaikščioti žavingomis senamiesčio gatvelėmis.

„Wizz Air“ veiklą Lietuvoje vykdo nuo 2005 metų ir jau pervežė daugiau nei 12,5 mln. keleivių į ir iš šalies. Šiuo metu iš Vilniaus oro uosto siūlomi skrydžiai į 15 krypčių, jungiantys Lietuvos keleivius su 13 skirtingų šalių.

Naujas Krokuvos maršrutas yra dalis „Wizz Air“ iniciatyvos „Customer First Compass“, kuri numato 14 milijardų eurų investicijų per trejus metus klientų patirčiai gerinti – nuo produkto, kainos ir paslaugos iki komunikacijos.

NAUJASIS MARŠRUTAS

Route Frequency Fares from** Starts
Vilnius – Krakow Monday, Wednesday, Friday,
Sunday		 €19.99 26th October 2025

 

