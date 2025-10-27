Naujausios tendencijos integruojant dirbtinį intelektą anglų kalbos ugdyme

„Jūros sonata“, M.K. Čiurlionis. „The Tale of the Gnomes“, Deividas Selimovičius, 1c kl. mok.
Dirbtinio intelekto (DI) plėtros greitis bei kontroversiškos įžvalgos dėl jo taikymo ugdymo procese kelia aktualią diskusiją pedagogų bendruomenėje, kurios įžvalgas vertinga žinoti ne tik pedagogams, bet ir mokiniams bei jų tėveliams. Šveicarų prof. Michael Gerlich publikuoto tyrimo (2025) rezultatai kelia esminių klausimų dėl „DI naudojimo ilgalaikio poveikio jaunimo kognityvinėms funkcijoms: atminčiai, kritiniam mąstymui, problemų sprendimui bei gebėjimui susikaupti“.
Todėl jaunimas, kuris yra smalsus naujovių vartotojas, turi suprasti esminę riziką – neatsakingai naudojant dirbtinį intelektą užduočių atlikimo palengvinimui, galima pasekmė – silpnėjantis kritinis mąstymas. Todėl būtina žinoti naudingus, į ugdymą(si) orientuotus dirbtinio intelekto naudojimo būdus bei siekti efektyvaus taikymo.
Spalio 17-18d. įvyko 22-oji tarptautinė LAKMA konferencija, kurioje dalyvavę anglų kalbos mokytojai, universitetų mokslininkai, švietimo strategai bei technologijų kūrėjai aptarė dirbtinio intelekto taikymo galimybes ir grėsmes. Konferencijoje „Mokymasis su DI: nuo tradicinių metodų prie naujų galimybių“ (angl. „From Chalk to Chat: AI as a Learning Companion“) dalyvavo Lietuvos, Airijos, Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, JAV, Latvijos, Lenkijos ir Serbijos atstovai. „Konferencijos pranešimai ir diskusijos atskleidė kelias esmines strategijas – nuolatinį mokytojo vaidmens stiprinimą greitai besikeičiančių technologijų kontekste, kritinį ir tikslingą dirbtinio intelekto taikymą ugdymo procese bei gebėjimą išlaikyti žmogišką ryšį mokyme. Tai buvo priminimas, kad, nors įrankiai tobulėja, svarbiausia išlieka mokytojo gebėjimas kurti prasmingą bendravimą ir mokymosi patirtį“, – mintimis dalijosi Vilniaus „Santaros“ gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė Alla Juriavichene. „Šios konferencijos esminė žinutė visuomenei yra dirbtinio intelekto kaip mokymo(si) partnerio traktavimas. DI naudojant ne tik kaip įrankį ar informacijos šaltinį, ugdymo procesas tampa labiau personalizuotas, interaktyvus, papildytas technologijomis. Tokioje mokymosi aplinkoje keičiasi mokytojo vaidmuo – iš žinių teikėjo jis tampa fasilitatoriumi, mentoriumi, ugdančiu mokinio kritinį mąstymą, savarankiškumą, kūrybiškumą. Konferencijos dalyviai per praktines konferencijos veiklas patyrė inovatyvias DI taikymo galimybes, padedančias kurti universalaus dizaino užduotis, skatinančias mokinių įtrauktį“ – sakė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Goštautienė.
Konferencijos lektoriai ir moderatoriai. LAKMA nuotr.
Šios konferencijos veiklų įvairovėje buvo pristatytos ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 1a ir 1c klasės gimnazistų atliktos multimodalinės anglų kalbos užduotys, skirtos kritinio mąstymo bei kūrybiškumo ugdymui. Seminare „Enhancing Critical Thinking and Media Literacy with AI-Powered Multimodal Learning“ (lektorė – anglų kalbos mokytoja ekspertė Jūratė Budvydienė) buvo akcentuojama jaunimo kritinio mąstymo ugdymo bei tikslingai naudojamo DI svarba. Seminaro dalyviai susipažino su multimodaliomis užduotimis, kurios ugdo platų spektrą mokinių kompetencijų. TVDG gimnazistai sukūrė audiovizualinį turinį anglų kalba, kuris apėmė pasirinkto M.K.Čiurlionio paveikslo bei savo meno kūrinio, sukurto naudojant DI interpretaciją. Gimnazistai taip pat mokėsi skaitmeninėje aplinkoje pateikti pozityvų bei mandagiai kritišką grupės draugo sukurto turinio komentarą.
1c klasės gimnazistas Deividas Selimovičius originaliai mąsto apibūdindamas Čiurlionio kūrinį ir savo sukurtą interpretaciją naudojant DI. “The waves and water in the painting Sonata of the Sea represent the flow of life, change, and the infinity of the sea. The boats symbolize journeys, hope, and fragility, as well as the human struggle against nature. You can also clearly see the initials M.K.Č. on the big wave. I created a painting using AI to resemble Čiurlionis’ style, which I titled The Tale of the Gnomes. It depicts small log cabins and conveys a sense of mystery and the unknown. The painting uses deep blues, dark greens, golds, and reds — colours commonly seen in Čiurlionis’ works”.
„Karalių pasaka“ M.K.Čiurlionis. „Sunset on a Calm Hill“, Lukas Stašaitis, 1c kl. mok.
„The theme of the painting is a mix of mythology, spirituality, and imagination. The kings represent not only rulers but also guardians of wisdom and destiny. The glowing sphere may symbolize knowledge, life, or even the fragility of the human world, while the sword suggests protection, power, and responsibility“. (Lukas Stašaitis, 1c kl. mok.)
TVDG 1a ir 1c klasės gimnazistų kritinis mąstymas atsiskleidė ir angliškose audio refleksijose, kurių vertimas pateikiamas. „Išbandyti įvairias formas yra smagu. Labiausiai patiko, kad galėjau pajusti menininko stilių. Nėra lengva kalbėti į kamerą, tačiau tuo pačiu išmokau įveikti tą neįprastą jauseną. Ši multimodali patirtis, apjungiant tekstą, vaizdą, audio, video padeda temą suprasti giliau. Jei tik rašai, tai yra vienpusiška patirtis. Kai gali kurti ir kalbėti – procesas tampa gyvas“ – patirtimi dalijosi Julija Vikšnaitė, 1c kl. moksleivė. „Šios užduotys įkvėpė ir tobulino mano kritinio mąstymo bei audiovizualinio turinio kūrimo gebėjimus. Labiausiai patobulinau mąstymo, kūrybiškumo, skaitmeninę bei kultūrinę kompetencijas. Tikiuosi ateityje tokių užduočių“ – svarstė Barbora Zurlytė, 1c kl. mokinė.
„Pilies pasaka“, M.K.Čiurlionis. „The Castle Fairy Tale“, Dominykas Tilindis, 1c kl. mok.
Seminaro dalyviai – anglų kalbos mokytojai bei universitetų dėstytojai – įvertino multimodalinio ugdymo procesą, integruojant dirbtinio intelekto efektyvumą. „Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių sukurtos multimodalinės užduotys išsiskyrė originalumu ir praktiniu pritaikymu. Jos buvo ne tik vizualiai patrauklios, bet ir turinio požiūriu brandžios – jose aiškiai atsiskleidė mokinių gebėjimas argumentuoti, pagrįsti savo mintis ir taikyti kritinį mąstymą. Tai parodė, kad AI gali tapti įrankiu, skatinančiu savarankiškumą, kūrybiškumą ir gilų mąstymą, o pats procesas tapti įtraukiantis ir modernus“ – pastebėjo anglų k. mokyt. metod. D.Goštautienė. „Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinių sukurtas multimodalines užduotis vertinu kaip inovatyvų ir šiuolaikišką mokymosi pavyzdį. Darbuose atsiskleidė gebėjimas tikslingai taikyti dirbtinį intelektą ne kaip rezultatą kuriantį įrankį, bet kaip pagalbininką analizuojant informaciją, struktūruojant tekstus ir stiprinant argumentaciją. Ypač vertinga tai, kad mokiniai demonstravo kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir atsakingą DI naudojimą. Buvo įdomu skaityti ir klausytis pačių mokinių įžvalgų apie tai, ko jie išmoko ir kas jiems buvo naudinga bendradarbiaujant su dirbtiniu intelektu“ – sakė anglų k. mokyt. ekspertė A. Juriavichene.
Konferencijos veiklos iliustravo naujausią metodiką kaip taikyti DI ugdymo procese bei supažindino su atliekamais moksliniais tyrimais, kad pedagogai pasirinktų efektyviausius būdus ir skatintų mokinius DI naudoti prasmingai, saugiai ir atsakingai.
Dėkoju LAKMA prezidentei, anglų kalbos mokytojai ekspertei Kristinai Urbonienei, LAKMA viceprezidentei doc. Eglei Petronienei už lyderystę organizuojant konferenciją, lektoriams – už inovatyvų ir vertingą turinį bei Šiaulių Didždvario gimnazijos bendruomenei už atidų ir svetingą dalyvių priėmimą.
