Naujiems mokslo metams pasiruošta

Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius su vicemeru Jonu Kietavičiumi. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Vieninga ikimokyklinio ugdymo programa visame rajone
Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. visos Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinį ugdymą, pradeda dirbti pagal atnaujintą ugdymo programą, kuri parengta vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro.
Trakų rajono meras Andrius Šatevičius atkreipė dėmesį, kad: „naujoji programa apibrėžia bendruosius ugdymo principus ir uždavinius, padedančius užtikrinti nuoseklų bei kokybišką vaikų ugdymą visame rajone. Ji sudaro sąlygas ne tik palaikyti bendrą ugdymo kokybę, bet ir stiprinti kiekvienos įstaigos unikalumą“.
Mokykloms rekomenduojama pritaikyti programą pagal savo savitumą – integruoti tradicijas, vertybes, metodus, kūrybiškai panaudoti vietos gamtinius, kultūrinius ir istorinius išteklius, atliepti šeimų bei bendruomenių lūkesčius. Taip pat skatinama taikyti šiuolaikines ugdymo technologijas, atsižvelgiant į vaikų interesus ir poreikius.
Sporto klasės
Siekdama stiprinti vaikų ir jaunimo – sportininkų profesionalų – paruošimą, fizinį pasirengimą, didinti pasiekimus šioje srityje ir sudaryti visas sąlygas siekti rezultatų, Trakų rajono savivaldybė įsteigė sporto klases Trakų gimnazijose. Norą mokytis sporto klasėse išreiškė 9 mokiniai, jie mokysis pagal ugdymo planą, parengtą derinant sportines treniruotes su bendrojo ugdymo programomis. Su sporto klasių mokiniais dirbs kvalifikuoti treneriai ir fizinio ugdymo treneriai, bus derinamas mokymosi ir sporto krūvis, kad būtų išlaikytas ugdymo kokybės balansas.
Kuprinės ir mokyklinių priemonių rinkiniai pirmokams
Rugsėjį Trakų rajone mokyklas pradės lankyti daugiau nei 300 pirmokų. Trakų rajono savivaldybei tęsiant gražią iniciatyvą, ir šiemet kiekvienas iš jų gaus ergonomišką mokyklinę kuprinę bei reikmenų rinkinį pirmųjų mokslo metų pradžiai.
Trakų rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su pradinio ugdymo paslaugas teikiančių švietimo įstaigų vadovais, visiems rajone besimokantiems pirmaklasiams padovanos patogias, patrauklias, ergonomiškas kuprines ir mokyklinių reikmenų rinkinius su pagrindinėmis mokymo ir lavinimo procesui būtinomis kanceliarinėmis priemonėmis.
Nemokamas maitinimas mokykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti
Lietuvoje jau kelerius metus nemokami pietūs skiriami kiekvienam priešmokyklinukui, pirmokui ir antrokui be atskiro prašymo ir nepriklausomai nuo šeimos pajamų, išskyrus atvejus, kai tėvai arba globėjai informuoja mokyklos administraciją, kad tokio poreikio nėra.
Atskiras prašymas reikalingas dėl nemokamo maitinimo 3–12 klasėse besimokantiems vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose. Jiems nemokamas maitinimas skiriamas, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 331,5 euro.
Visi mokiniai, nepaisant, kurioje klasėje mokosi, turi teisę į 140 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 331,5 euro.
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo mokykloje galima kreiptis per visus mokslo metus, atsiradus paramos poreikiui. Norint gauti šią paramą reiktų kreiptis į savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt).
Visi Trakų rajono darželinukai ir mokiniai – apdrausti
Visi Trakų rajono ugdymo įstaigas lankantys ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimo apsauga galios 2025–2026 mokslo metais, įskaitant savaitgalius, švenčių dienas ir mokinių atostogas, visą parą. Trakų rajono vicemeras Jonas Kietavičius teigė, kad: „taip siekiama prisidėti prie vaikų saugumo didinimo ne tik veiklos švietimo įstaigose metu, bet ir jiems keliaujant į mokyklą ar darželį, dalyvaujant neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, švietimo įstaigų vasarą organizuojamose stovyklose ar laisvalaikiu“.
Užtikrindama greitą ir efektyvią paramą nelaimės atveju, Trakų rajono savivaldybė nelaimingų atsitikimų draudimu visiems rajono ugdymo įstaigas lankantiems mokiniams pasirūpina antrus metus iš eilės. Savivaldybei bendradarbiaujant su draudimo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis, sudaromos kuo palankesnės draudimo sąlygos, tad artėjančiais mokslo metais, palyginti su praėjusiais, draudimo sumos, o drauge ir išmokos, didėja dvigubai (pvz., pernai draudimo suma siekė 3000 Eur, o šiemet siekia 6000 Eur).
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičiusa Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos laboratorijoje 2024 m. rugsėjo 2 d. Evelinos Kislych-Šochienės nuotr.
Saugesnė mokyklų aplinka
Trakų rajono savivaldybė, siekdama užtikrinti saugesnę ir sveikesnę aplinką moksleiviams ir atsižvelgdama į gerąsias užsienio šalių praktikas, pirmoji Lietuvoje 9-iose savivaldybės mokyklose įdiegė pažangią, centralizuotai valdomą rūkymo ir garinimo atvejų detekcijos, informavimo ir statistinės analizės sistemą. Pirmoji sistema praėjusiais metais įdiegta Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje, o šią vasarą naujai įdiegtos sistemos dar 8-iose ugdymo įstaigose: Lentvario Motiejaus Šimelionio, „Versmės“ ir Henriko Senkevičiaus gimnazijose, Trakų gimnazijoje, Rūdiškių gimnazijoje, Aukštadvario gimnazijoje, Senųjų Trakų Kęstučio progimnazijoje ir Onuškio Donato Malinausko pagrindinėje mokykloje.
Ši technologija leidžia efektyviai aptikti ne tik tradicinius cigarečių dūmus, bet ir elektroninių cigarečių garus, ir tai daro nepažeisdama mokinių privatumo – sistema nenaudoja kamerų ar garso įrašų ir įdiegta mokyklų patalpose, kuriose vaizdo ir fizinio stebėjimo galimybės yra ribotos ar neįmanomos.
Kaip komentavo vicemeras Jonas Kietavičius: „rūkymo ir garinimo detektorių sistemos mokyklose tampa svarbia priemone, padedančia palaikyti saugią ir į mokymąsi orientuotą aplinką. Sistema veikia kaip prevencinė priemonė, skatinanti atsakingą elgesį ir atgrasanti nuo rūkymo ar garinimo mokyklose. Diskretiškai ir efektyviai aptikdami draudžiamų medžiagų vartojimo atvejus, šie jutikliai padeda mokyklų administracijoms palaikyti viešąją tvarką ir sveiką aplinką“.
Higienos priemonių iniciatyva
Trakų rajono savivaldybė 10-tyje ugdymo įstaigų įrengė higienos priemonių dozatorių ir kartą per mėnesį jie bus papildyti. Nemokamas šių priemonių suteikimas ir lengvas jų prieinamumas ne tik padės spręsti psichosocialines problemas, bet ir užtikrins lygiavertes galimybes visoms mokinėms jaustis saugiai bei oriai mokyklos aplinkoje. Kai kurios mergaitės dėl finansinių sunkumų šeimoje galimai susiduria su higienos priemonių trūkumu, o tai kelia didelį diskomfortą ir turi neigiamą poveikį jų emocinei būsenai, savivertei bei netgi mokymosi rezultatams. Taip pat šių priemonių prieinamumas padės sumažinti stresą netikėtose situacijose, kurioms mergaitės ne visada būna pasiruošusios iš anksto.
Ši iniciatyva reikšmingai prisidės prie sveikos gyvensenos ir tinkamų higienos įgūdžių formavimo, skatins sąmoningą požiūrį į asmens higieną ir padės kurti palankesnę, labiau įtraukią mokyklos aplinką. Trakų rajono savivaldybė šią iniciatyvą įgyvendina kartu su Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.
Stipendijos gabiems Trakų rajono jaunuoliams.
2025 m. rugpjūčio 21 d. Trakų rajono savivaldybės taryboje buvo patvirtintas Trakų rajono savivaldybės skatinamųjų stipendijų gabiems jauniems asmenims skyrimo tvarkos aprašas. Jau nuo kitų metų jaunimas galės teikti paraiškas gauti iki 2 000 eurų metinę stipendiją savo talentams ugdyti.
Skatinamosios stipendijos tikslas – sudaryti palankias sąlygas gabiems jauniems asmenims dalyvauti konkursuose, parodose, varžybose, konferencijose ir kituose viešuose renginiuose, siekti aukštų rezultatų kultūros, meno, mokslo, sporto ir kitose srityse bei tinkamai atstovauti Trakų savivaldybei nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Stipendija skiriama jaunam, Trakų rajone gyvenančiam, asmeniui, pasiekusiam apčiuopiamų rezultatų ir toliau planuojančiam dalyvauti konkursuose, varžybose, projektuose ar kitose veiklose, kuriose gali būti pasiekti reikšmingi laimėjimai.
„Trakų rajonas turi išauginęs daug gabių žmonių, garsinančių ne tik Trakų, bet ir Lietuvos vardą pasaulyje. Svarbu pastebėti jaunus žmones, turinčius ir puoselėjančius savo gabumus, skatinti juos tobulinti savo įgūdžius ir jais dalintis rengiant parodas, dalyvaujant varžybose, skaitant paskaitas ir kitose srityse. Ši stipendija – tai mūsų investicija į jaunąją kartą, kuri padės jiems augti ir siekti savo užsibrėžtų tikslų“ – sakė Trakų rajono meras Andrius Šatevičius.
Vienais kalendoriniais metais stipendiją galės gauti iki 10 jaunuolių, užpildžiusių paraišką, atitinkančių tvarkos apraše nurodytus kriterijus ir atrinktų komisijos. Pirmoji stipendijos dalis (50 proc.) bus išmokėta iš karto pasirašius sutartį, kad jaunuolis galėtų tobulinti savo gebėjimus, o antroji dalis (likę 50 proc.) – įvertinus pasiektus rezultatus per kalendorinius metus.
Paraiškas stipendijai gauti bus galima teikti jau nuo 2026 m. sausio 1 d. iki vasario 15 d.
Multisensorinis kambarys Lentvaryje „Versmės“ gimnazijoje. Aleksandro Polijančuk nuotr.
Dalyvavimas projektuose
Nuo 2025 m. vasario mėn. pradėtas įgyvendinti naujas projektas – „Mokykloje ir už jos ribų koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio įgyvendinimas Trakų rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas yra Trakų rajono savivaldybėje sudaryti tinkamas sąlygas mokykloje ir už jos ribų teikti trūkstamas, neprieinamas ar neteikiamas, tačiau reikalingas koordinuotai teikiamas paslaugas. Paslaugos jau pradėtos teikti didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, t. y. švietimo pagalbos paslaugos (logopedo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo), socialinės paslaugos bei sveikatos priežiūros paslaugos, kurių šiuo metu savivaldybėje nėra pakankamai. Sudarytos sutartys ir derinami individualūs konsultacijų laikai su kineziterapijos ir ergoterapijos paslaugas teikiančiais specialistais. Taip pat pradedami derinti pirmieji užsiėmimai su dailes terapeute. Dalis paslaugų bus teikiamos mobiliu būdu.
Tęsiama Tūkstantmečio mokyklų programa, kuriai skirta 2,5 mln. Programoje dalyvauja Lentvario Motiejaus Šimelionio, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Lentvario „Versmės“, Rūdiškių ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos. Tūkstantmečio mokyklų programa baigsis jau šiais mokslo metais.
Iki 2026 m. gruodžio mėnesio bus tęsiamas projektas „Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas steigiant grupes Trakų rajono švietimo įstaigose“, kurio tikslas – ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Trakų rajone. Projekto metu planuojama ikimokyklinio ugdymo paslaugoms pritaikyti 329,46 kv. m patalpų, esančių Trakų pradinės mokyklos pastate, kur bus įkurtos bei reikiamais baldais, įranga, ugdymo priemonėmis aprūpintos 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, kurių bendras vietų skaičius sieks 45. Dėl šio projekto ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius Trakų rajone išaugs, laukiančiųjų eilėse nebeliks. Patalpos bus visiškai pritaikytos neįgaliesiems. Projektu bus visa apimtimi išspręsta nepakankamo ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo Trakų rajone problema.
Trakų rajono savivaldybė su 74 partneriais nuo 2024 m. gegužės iki 2028 m. rugsėjo įgyvendina projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“. Projekte numatytos veiklos:
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas;
bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga;
bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis.
Dėmesys infrastruktūrai
Trakų rajono savivaldybė investuoja į rajono švietimo įstaigų infrastruktūrą. Siekdami užtikrinti komfortabilias mokymosi sąlygas, ugdymo įstaigose įrengiami kondicionieriai. Taip pat įstaigose atlikti remonto darbai.
Kelionės išlaidų kompensavimas pedagogams
Užtikriname kompensacijas pedagogams, vykstantiems į darbo vietą. Kaip ir praėjusiais mokslo metais, taip ir šiais bus kompensuojamos kelionės išlaidos pedagogams, gyvenantiems daugiau nei 10 km nuo darbo vietos.
Kurdami saugią ir įtraukiančią aplinką, visiems moksleiviams pradedant naujus mokslo metus linkime – Prasmingų naujųjų mokslo metų!
