Naujos tvarkos dėl mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo

Asociatyvi nuotr.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino Mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokykloje rekomendacijas. Vadovaujantis jomis, mokyklos pasirengs savo taisykles, ribojančias asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimą. 

„Rekomendacijų projektas sulaukė nemažai pastabų ir siūlymų, dėkojame visiems, kuriems rūpėjo šis klausimas ir kurie aktyviai įsitraukė į diskusijas. Atsižvelgėme į dalį siūlymų ir dar koregavome rekomendacijų projektą. Laikomės nuomonės, kad kiekviena mokykla, atsižvelgusi į savo bendruomenės situaciją, susitarusi su mokiniais, tėvais, pasirinks sau tinkamiausią variantą. Ministerija rengia ir rudenį pateiks svarstyti Švietimo įstatymo pakeitimo projektą, kuris įstatymiškai įpareigotų visas bendrojo ugdymo mokyklas, remiantis šiomis rekomendacijomis, pasitvirtinti asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką“, – sako ministrė Raminta Popovienė.

Rekomendacijose siūloma, kad mokyklos vidaus teisės aktuose pačios nusistatytų, kaip bus ribojamas asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimas. Pvz., mokiniui atvykus į mokyklą jie gali būti paliekami specialiai įrengtose saugiose vietose, išjungti ar begarsiu režimu veikiantys gali likti mokinių kuprinėse, galima ir nusistatyti, kad mokiniai jų išvis nesineštų į mokyklą, ar pan. Mokyklos tvarkoje turi būti numatytos ir stebėsenos priemonės, užtikrinančios, kad išmanieji įrenginiai būtų naudojami mokyklos nustatyta tvarka, pasekmės, jeigu nesilaikoma susitarimų. Pvz., gali būti numatyta mokyklos teisė laikinai paimti išjungtą telefoną, jei mokinys pažeidė tvarką.

Rekomendacijose nustatomos ir išimtys, kada telefonai galėtų būti prieinami mokiniams. Pvz., telefonais ugdymo tikslais ir mokytojo ar švietimo pagalbos specialisto iniciatyva galėtų naudotis 9–10 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Mobilieji telefonai taip pat turi būti prieinami mokiniams, kuriems dėl jų sveikatos ar kitų išskirtinių aplinkybių jie reikalingi. Mokyklos tvarkoje taip pat turėtų būti nustatoma, kaip mokiniai greitai galėtų susisiekti su tėvais ar pagalbos tarnybomis, jeigu kiltų toks poreikis.

Kai kurios mokyklos jau ir dabar yra pasirengusios ir įsiteisinusios mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas. Pavyzdines, mobiliųjų telefonų naudojimo taisykles jau pasirengusių mokyklų tvarkos bus skelbiamos tinklalapyje e.mokykla. Mokyklos, iki naujų mokslo metų susidarydamos savo taisykles, galės jomis naudotis kaip pavyzdžiu.

Kadangi asmeninių mobiliųjų telefonų naudojimo mokykloje pasekmės siejamos su mokinių savijauta ir sveikata, rekomendacijas bendru įsakymu patvirtino švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.

Su Mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokykloje rekomendacijomis galima susipažinti čia.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inform.


