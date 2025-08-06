Ne tokia šviesi vasaros malonumų pusė – kaip moterims rūpintis intymia higiena?

Asociatyvi nuotr.
Vasarai įsibėgėjus vis daugiau žmonių skuba į paplūdimius ir mėgaujasi jūros, ežerų, upių ar tvenkinių teikiamais malonumais. Visgi laiką leisti prie vandens reikėtų atsakingai, mat tokiu atveju išauga rizika susidurti su intymios higienos problemomis – ypač moterims. Bakterinės infekcijos, kurios plinta per šiltą vandenį ar drėgnus maudymosi kostiumėlius, gali ne tik sukelti nemalonius pojūčius, bet ir rimtesnius sveikatos sutrikimus. Specialistės įspėja, jog intymi moterų higiena maudynių metu reikalauja išskirtinio dėmesio, todėl svarbu žinoti, kokie yra ligų požymiai bei kaip jų išvengti.
„Moterų intymios srities anatomija yra jautresnė – natūrali mikroflora greičiau išsibalansuoja dėl išorinių veiksnių, tokių kaip drėgmė, šiluma ar chloruotas vanduo. Dėl trumpesnio šlaplės kanalo bakterijos lengviau patenka į organizmą, todėl įvairios infekcijos moterims kyla dažniau nei vyrams. Vasarą šios rizikos išauga dar labiau, todėl svarbu intymiai higienai skirti daugiau dėmesio – tiek prevencijai, tiek ankstyvam atpažinimui“, – sako Gabija Nienė.
Nuo infekcijų iki skausmo bei dirginimo
Pasak gydytojos akušerės-ginekologės Miglės Černiauskienės, prasidėjęs maudynių sezonas dažnai būna susijęs su padažnėjusiomis makšties infekcijomis.
„Maudantis kyla bakterinės vaginozės, kandidozės ar kitų infekcijų rizikos. Be to, moterims dažniau išsivysto šlapimo takų infekcijos, kadangi užterštame vandenyje esančios bakterijos per šlaplę patenka į šlapimo pūslę, o tokiais atvejais moteris kankina skausmingas bei dažnas šlapinimasis“, – teigia M. Černiauskienė.
Jai pritaria ir gydytoja akušerė-ginekologė Vestina Speičienė pridurdama, kad moters sveikatai įtaką daro ne tik maudynės, bet ir karšti orai: „Tokiu atveju lytiniai organai prakaituoja daugiau, dėl to gali atsirasti iššutimai – atsiranda skausmas bei dirginimas, o tai taip pat gali didinti infekcijos tikimybę.“
Būtinas gydytojo paskirtas gydymas
Vaistininkės teigimu, vienas dažniausių susirgimų – makšties infekcijos, apie kurias išduoda specifiniai simptomai.
„Makšties infekcijos dažniausiai pasireiškia diskomfortu – niežėjimu, perštėjimu, nemaloniu kvapu ar pakitusiomis išskyromis. Kai kuriais atvejais gali atsirasti skausmas šlapinantis ar net patinimas. Svarbu šių požymių neignoruoti ir kuo anksčiau pradėti tinkamą gydymą“, – tvirtina G. Nienė.
M. Černiauskienė akcentuoja, kad pajutus lytinių organų infekcijai būdingus simptomus ar net vieną iš jų, rekomenduojama nedelsiant kreiptis į gydytoją ir neužsiimti savigyda.
„Savarankiškas gydymas gali būti ne tik neefektyvus, bet ir žalingas – dažnu atveju pacientės pačios pasirenka netinkamus medikamentus ir taip sudaro palankias sąlygas infekcijai progresuoti ar greitu metu atsinaujinti. Žinoma, infekcijos simptomai gali būti varginantys ir trikdantys įprastą rutiną, o apsilankymo pas gydytoją gali tekti palaukti, todėl tokiais atvejais patariama naudoti nereceptinius, natūralios sudėties preparatus, kurie palengvina infekcijos simptomus, laukiant vizito pas gydytoją“, – tvirtina gydytoja akušerė-ginekologė.
Svarbu skirti išskirtinį dėmesį intymiai higienai
Pasak V. Speičienės, siekiant išvengti šių sveikatos sutrikimų maudynių metu, būtina tinkamai pasirūpinti intymia higiena.
„Net ir pasimaudžius švariame vandens telkinyje ar baseine, rekomenduojama nusiprausti duše švariu vandeniu. Taip pat svarbu nebūti per ilgai su drėgnu maudymosi kostiumėliu. Rekomenduojama vengti maudymosi įrenginių, kuriuose yra ypač šiltas vanduo, pavyzdžiui, kubilo ar sūkurinių vonių, ypač, jei lytinių organų infekcijos yra dažnos bei nuolat atsinaujinančios“, – tvirtina V. Speičienė.
Vaistininkė priduria, kad prieš maudynes taip pat verta vengti kvapnių intymios higienos priemonių ar dezodorantų.
„Tokios priemonės gali sudirginti gleivinę ir sutrikdyti natūralų apsauginį barjerą. Be to, po maudynių nereikėtų naudoti agresyvių prausiklių, pakanka švelnaus prausiklio arba tiesiog švaraus vandens. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į asmeninės higienos priemonių keitimą, pavyzdžiui, jei naudojami įklotai ar tamponai, juos būtina keisti dažniau karštomis dienomis, o maudytis tik su menstruacinėmis taurelėmis ar tamponais bei priemones keisti tiek prieš, tiek po maudynių“, – akcentuoja G. Nienė.
EVRC.lt pranešimas