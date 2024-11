Neapykantos kurstymo, sukčiavimų, patyčių užkardymas ir prevencija: kaip veikia policijos virtualus patrulis

Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Mindaugas Akelaitis. Asmeninė nuotr.



Policijos virtualus patrulis elektroninėje erdvėje „patruliuoja“ nuo 2021 metų. Vos per trejus metus virtualūs patruliai dar kartą įrodė, kad virtuali erdvė neretai kur kas pavojingesnė už realų pasaulį. Per šį laiką sulaukta daugiau negu 23 tūkstančiai pranešimų apie neleistinas veikas, pradėti beveik septyni šimtai administracinių nusižengimų teisenų ir bemaž šimtas ikiteisminių tyrimų dėl galimų nusikalstamų veikų, be to, virtualus patrulis inicijavo apie pusę šimto prevencinių pokalbių dėl neleistino elgesio elektroninėje erdvėje.

Daugiausia – dėl neapykantos kurstymo ir internetinių apgavysčių, o ypač pavojingi vaikams – sukčiavimai per socialinius tinklus, apgaulingos loterijos ir tapatybės vagystės. Vaikus ir jų tėvelius policija įspėja neprarasti budrumo ir neužkibti ant tokių kabliukų kaip: internetiniai žaidimai ir apgavystės su virtualiomis valiutomis, tapatybės vagystės per socialinius tinklus, sukčiavimai per trumpalaikes draugystes bei apgaulingi konkursai ir loterijos.

Plačiau grėsmes internete, su kuriomis susiduria nepilnamečiai, pranešime „Ką veikia policija internete? (N-18)“ pristatys Lietuvos policijos Viešosios tvarkos biuro viršininko pavaduotojas Mindaugas Akelaitis lapkričio 20 dieną. Tiesioginę konferencijos „Socialiniai tinklai ir pokalbių programėlės: kaip apsaugoti vaikus?“ transliaciją nuo 10 valandos stebėkite Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos YouTube paskyroje.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos informacija